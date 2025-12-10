مدیرکل جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان منصوب شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید ستار هاشمی در این حکم، با اشاره به جایگاه مدیرکل به‌عنوان نماینده ارشد وزیر در استان، بر لزوم هماهنگی با استاندار و دستگاه‌های اجرایی سمنان برای تحقق مأموریت‌های وزارت ارتباطات تأکید کرده است.

وزیر ارتباطات در ادامه حکم، مهم‌ترین اولویت‌های اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان را برشمرده که از جمله آن‌ها می‌توان به پیگیری پروژه ملی فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، اتصال روستاهای استان به شبکه ملی اطلاعات، حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال، استفاده از نیروهای متخصص و ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژه‌ها اشاره کرد.

علیرضا نعیمی صدیق دارای دکتری مهندسی کامپیوتر با گرایش هوش مصنوعی و عضو هیأت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان است. وی پیش‌تر مسئولیت مدیریت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی این دانشگاه را بر عهده داشته و در حوزه‌های سامانه‌های نرم‌افزاری و امنیت سایبری دارای سوابق و تجربیات ارزشمندی است.