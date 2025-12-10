لک زایی: یک مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت خیرین در بمپور افتتاح شد

میثم لک زایی به خبرنگار مهر از افتتاح و آغاز بهرهبرداری مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت مهدی (عج) در شهرستان بمپور خبر داد، پروژهای که با تلاش ادارهکل نوسازی مدارس استان و همراهی خیرین نیکاندیش عبدالامام کعبی و مسعود دریس به ثمر نشست.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت مهدی (عج) بمپور با زیربنای ۱۴۲۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث شده و بهرهبرداری از آن گامی مؤثر در راستای افزایش سرانه فضای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانشآموزان این منطقه محسوب میشود.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعه است، افزود: این پروژه با رویکرد تأمین فضای آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با جمعیت دانشآموزی منطقه اجرا شده و بهرهبرداری از آن نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی در شهرستان بمپور خواهد داشت.
مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از همراهی خیرین مدرسهساز تصریح کرد: حضور و مشارکت خیرین نیکاندیش در کنار دولت، پشتوانهای مطمئن برای توسعه زیرساختهای آموزشی است و این مدرسه نمونهای روشن از همدلی و همکاری مؤثر میان خیرین و مجموعه نوسازی مدارس در مسیر آیندهسازی فرزندان استان به شمار میرود.
نظر شما