  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

لک زایی: یک مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت خیرین در بمپور افتتاح شد

لک زایی: یک مدرسه ۱۲ کلاسه با مشارکت خیرین در بمپور افتتاح شد

زاهدان - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان از افتتاح و آغاز بهره‌برداری مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت مهدی (عج) در شهرستان بمپور خبر داد.

میثم لک زایی به خبرنگار مهر از افتتاح و آغاز بهره‌برداری مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت مهدی (عج) در شهرستان بمپور خبر داد، پروژه‌ای که با تلاش اداره‌کل نوسازی مدارس استان و همراهی خیرین نیک‌اندیش عبدالامام کعبی و مسعود دریس به ثمر نشست.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: مدرسه ۱۲ کلاسه حضرت مهدی (عج) بمپور با زیربنای ۱۴۲۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث شده و بهره‌برداری از آن گامی مؤثر در راستای افزایش سرانه فضای آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان این منطقه محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت و توسعه پایدار هر جامعه است، افزود: این پروژه با رویکرد تأمین فضای آموزشی ایمن، استاندارد و متناسب با جمعیت دانش‌آموزی منطقه اجرا شده و بهره‌برداری از آن نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی در شهرستان بمپور خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از همراهی خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: حضور و مشارکت خیرین نیک‌اندیش در کنار دولت، پشتوانه‌ای مطمئن برای توسعه زیرساخت‌های آموزشی است و این مدرسه نمونه‌ای روشن از همدلی و همکاری مؤثر میان خیرین و مجموعه نوسازی مدارس در مسیر آینده‌سازی فرزندان استان به شمار می‌رود.

کد خبر 6684603

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      به امید آبادی استان سیستان و بلوچستان

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها