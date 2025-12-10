به گزارش خبرنگار مهر، هفتمین همایش بزرگداشت روز بین‌المللی داوطلب با هدف تقدیر از داوطلبان فعال عصر امروز در ایوان شمس برگزار شد.

سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری و میراث فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران، در این مراسم با اشاره به نقش مؤثر نهادهای مردمی در اداره پایتخت، بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی و رفع موانع بوروکراتیک برای ورود داوطلبان به عرصه مدیریت شهری تأکید کرد.

علوی در این مراسم با قدردانی از همراهی سراج نماینده مجلس شورای اسلامی و پیرهادی رئیس کمیسیون محیط زیست و خدمات شهری شورا، اظهار داشت: بارها اعلام کرده‌ایم که شهر تهران بدون مشارکت مردم قابل اداره نیست. زمانی تهران با هزار میلیارد تومان اداره می‌شد اما امروز با وجود اختصاص ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، همچنان بسیاری از امور به سطح مطلوب نمی‌رسد؛ چرا که حضور خود مردم در اداره شهر ضروری است.

وی با بیان اینکه داوطلبان در قالب‌های متنوعی همچون آتش‌نشانان داوطلب، نیروهای مدیریت بحران، اعضای هلال‌احمر، سمن‌ها و گروه‌های جهادی فعالیت می‌کنند، گفت: هدف مشترک همه این گروه‌ها، بهبود حال شهروندان و ارتقای کیفیت زندگی مردم است و مدیران شهری موظف‌اند بستر این مشارکت را فراهم کنند.

رئیس کمیته گردشگری شورای شهر، ساختار دیوان‌سالاری را یکی از موانع اصلی در مسیر ورود داوطلبان دانست و افزود: متأسفانه برخی ساختارها امکان مشارکت داوطلبان را نمی‌دهند؛ موضوعی که مدت‌هاست آقای سراج و دیگر فعالان آن را پیگیری می‌کنند. در مدیریت شهری تلاش کردیم راه ورود داوطلبان را قانونی کنیم.

علوی با اشاره به حذف شورایاری‌ها در دوره پنجم مدیریت شهری گفت: شورایاری‌ها ساختار رسمی نبودند اما ظرفیت ارزشمندی داشتند. در دوره فعلی با همراهی شهرداری و اعضای شورا، هیئت امنای محلات به‌طور رسمی تشکیل شد و دو جایگاه ویژه برای داوطلبان در نظر گرفته شد: نمایندگان سمن‌ها و نمایندگان گروه‌های جهادی.

وی تأکید کرد: حضور این دو گروه نمایشی نیست. به صورت مستمر منطقه‌به‌منطقه رصد می‌کنیم که آیا این نمایندگان در جلسات دعوت می‌شوند و در تصمیم‌گیری‌ها نقش دارند یا خیر.

علوی در ادامه سخنان خود به بازتعریف مأموریت ستاد سمن‌ها اشاره کرد و گفت: این ستاد در گذشته به امور سطحی مانند توزیع محدود منابع مالی مشغول بود اما هدف اصلی باید توان‌افزایی سمن‌ها باشد. تلاش کردیم ستاد را به خانه‌ای برای همه سمن‌ها تبدیل کنیم.

وی همچنین وعده داد که سمن سراها یا همان مراکز سابق فعالیت سمن‌ها تا پایان سال و با همراهی معاونت مربوطه، به خانه‌های کار مشارکتی سمن‌ها» تبدیل و مجدداً فعال شوند.

وی این اقدام را مکمل راه‌اندازی خانه‌های کار مشارکتی دانش‌بنیان دانست و افزود: این مراکز جدید، فضای مناسب برای استقرار و فعالیت سمن‌ها فراهم می‌کنند.

علوی به ضرورت سازمان‌دهی داوطلبان در روزهای ابتدایی آغاز جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: با آغاز جنگ و شرایط ویژه آن، بسیاری از داوطلبان آموزش امداد حین جنگ ندیده بودند. با فشار و درخواست گسترده فعالان اجتماعی، ستاد امداد مردمی را در ستاد سمن‌ها راه‌اندازی کردیم.

به گفته وی در هفته اول تشکیل این ستاد بیش از هزار نفر ثبت‌نام کردند، در حالی که میلیون‌ها نفر از شهر خارج شده بودند. امروز تعداد داوطلبان این ستاد به پنج هزار نفر رسیده و تقریباً همه آنها در ستاد مرکزی یا مناطق مختلف آموزش دیده‌اند.

علوی ضمن قدردانی از همراهی آقای توکلزاده، اقای چمران و دیگر مدیران شهری در تقویت این روند، ابراز امیدواری کرد که این مسیر مشارکت‌محور ادامه یابد و خاطره‌ای خوش از این برنامه در ذهن حاضران باقی بماند.