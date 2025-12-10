رئیس کل محاکم عمومی کرمان: طلاق توافقی در کرمان ۱۶ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی نخعی، در آئین معارفه سرپرست مجتمع شهید بهشتی، ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده گفت: در هشت ماه اخیر بالغ بر ۱۱ هزار و ۴۸۷ فقره پرونده به محاکم خانواده شهر کرمان وارد شده است که پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

وی افزود: در هشت ماهه سال جاری موارد طلاق توافقی در کرمان، ۱۶ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه طی هشت ماهه امسال بیش از ۹ هزار و ۵۸۲ پرونده در شعب خانواده رسیدگی شده است؛ گفت: در سال جاری یک هزار و ۵۳۴ پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه و ۳۷۵ پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوج در محاکم خانواده ثبت شده است.

حجت الاسلام نخعی، هشدار داد: آمارها بیانگر این است که در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، طلاق به درخواست آقایان ۲۳ درصد و طلاق به درخواست زوجه ۱۵ درصد افزایش یافته است که نگران کننده است.