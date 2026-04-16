۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۲۵

کاهش ۱۵ درصدی طلاق در استان کرمان

کرمان- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: خوشبختانه آمار طلاق در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به طور متوسط ۱۵ درصد کاهش یافته است . 

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قدیمی،صبح پنجشنبه در تشریح آمار مقایسه ای ازدواج و طلاق سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ استان کرمان به خبرنگاران گفت: بیشترین کاهش طلاق مربوط به شهرستان های نرماشیر با کاهش ۳۵ درصدی، فاریاب ۳۱ درصد، منوجان ۲۷درصد، جیرفت ۲۶ درصد و شهرستان های بافت و شهربابک با ۲۴ درصد می باشد.

وی افزود: در مجموع طی یک سال گذشته بیش از ۱۷ هزار و ۸۵۱ مورد ازدواج در استان کرمان ثبت شده است که بیشترین ازدواج ها به ترتیب مربوط به شهرستان های کرمان، سیرجان، بم، رفسنجان و جیرفت بوده است .

این مقام قضایی اظهارداشت: خوشبختانه طلاق در شهر کرمان نیز ۱۸ درصد کاهش یافته است .

