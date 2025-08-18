  1. استانها
طلاق توافقی در کرمان ۲۱ درصد کاهش یافت

کرمان- رییس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان گفت: طلاق توافقی در شهر کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نخعی، در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های محاکم خانواده شهر کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری به بیش از ۴ هزار و ۶۵۷ فقره پرونده در محاکم شهر کرمان رسیدگی شده است که بیانگر رشد ۱۸ درصدی رسیدگی‌ها در این رابطه هستیم.

وی افزود: به ترتیب پرونده‌هایی با موضوع مهریه، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تمکین بیشترین فراوانی پرونده‌ها در محاکم خانواده را از ابتدای سال به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: حسب تجربه در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، بیشترین علل طلاق: اعتیاد و ترک انفاق و سو رفتار زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندان، دخالت خانواده در امور زوجین، ازدواج مجدد زوج و عدم مهارت زوجین در امور زندگی است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اعلام کرد: طلاق به درخواست زوجه (خانم‌ها) در شهر کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام نخعی خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال ۱۱۳ فقره پرونده طلاق به درخواست زوج (آقایان) داشته ایم که امیدواریم با اقدامات سازشی و مشاوره‌های روانشناسی از منتهی شدن همین میزان پرونده به طلاق نیز جلوگیری گردد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به محاکم، مربوط به اختلافات خانوادگی است که می‌توان با گفت‌وگو، مشاوره و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی، پیش از ورود به فرایند قضائی یا در جریان رسیدگی، آنها را به سازش رساند.

نخعی، افزود: خانواده به عنوان بنیادی‌ترین رکن جامعه، نیازمند آرامش، محبت و درک متقابل است و هرگونه اختلاف و نزاع اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر فرزندان و بنیان اجتماعی برجای گذارد.

وی ادامه داد: از این رو، سیاست اصلی دستگاه قضائی، به‌ویژه در محاکم خانواده، هدایت طرفین دعوا به سمت صلح و سازش و ترغیب آنان به حل اختلافات از مسیر تفاهم است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره خانواده در کنار قضات و مشاوران این محاکم، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها دارند و خوشبختانه در بسیاری از پرونده‌ها، با تلاش همکاران قضائی و کارشناسان مشاوره، شاهد سازش و بازگشت آرامش به زندگی مشترک بوده‌ایم.

