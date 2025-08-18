طلاق توافقی در کرمان ۲۱ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نخعی، در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های محاکم خانواده شهر کرمان اظهار داشت: از ابتدای سال جاری به بیش از ۴ هزار و ۶۵۷ فقره پرونده در محاکم شهر کرمان رسیدگی شده است که بیانگر رشد ۱۸ درصدی رسیدگی‌ها در این رابطه هستیم.

وی افزود: به ترتیب پرونده‌هایی با موضوع مهریه، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تمکین بیشترین فراوانی پرونده‌ها در محاکم خانواده را از ابتدای سال به خود اختصاص داده اند.

وی تاکید کرد: حسب تجربه در رسیدگی به پرونده‌های خانواده، بیشترین علل طلاق: اعتیاد و ترک انفاق و سو رفتار زوجین نسبت به یکدیگر و فرزندان، دخالت خانواده در امور زوجین، ازدواج مجدد زوج و عدم مهارت زوجین در امور زندگی است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اعلام کرد: طلاق به درخواست زوجه (خانم‌ها) در شهر کرمان از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد کاهش یافته است.

حجت‌الاسلام نخعی خاطرنشان ساخت: از ابتدای سال ۱۱۳ فقره پرونده طلاق به درخواست زوج (آقایان) داشته ایم که امیدواریم با اقدامات سازشی و مشاوره‌های روانشناسی از منتهی شدن همین میزان پرونده به طلاق نیز جلوگیری گردد.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان اظهار داشت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های ورودی به محاکم، مربوط به اختلافات خانوادگی است که می‌توان با گفت‌وگو، مشاوره و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی، پیش از ورود به فرایند قضائی یا در جریان رسیدگی، آنها را به سازش رساند.

نخعی، افزود: خانواده به عنوان بنیادی‌ترین رکن جامعه، نیازمند آرامش، محبت و درک متقابل است و هرگونه اختلاف و نزاع اگر به درستی مدیریت نشود، می‌تواند آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیری بر فرزندان و بنیان اجتماعی برجای گذارد.

وی ادامه داد: از این رو، سیاست اصلی دستگاه قضائی، به‌ویژه در محاکم خانواده، هدایت طرفین دعوا به سمت صلح و سازش و ترغیب آنان به حل اختلافات از مسیر تفاهم است.

رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرمان خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره خانواده در کنار قضات و مشاوران این محاکم، نقش مؤثری در ایجاد تفاهم و جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها دارند و خوشبختانه در بسیاری از پرونده‌ها، با تلاش همکاران قضائی و کارشناسان مشاوره، شاهد سازش و بازگشت آرامش به زندگی مشترک بوده‌ایم.