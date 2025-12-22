ورود امواج ناپایدار جوی به کرمانشاه تا پایان هفته

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تحلیل آخرین نقشه‌ها و داده‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته، عبور متناوب امواج ناپایدار از جو منطقه، در برخی ساعات موجب رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

وی افزود: این شرایط ناپایدار طی ساعاتی از اواخر وقت فردا سه‌شنبه تا اواسط روز چهارشنبه تقویت می‌شود و ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، بارش‌هایی را در نقاط مختلف استان به همراه خواهد داشت که شدت آن در نیمه شمالی کرمانشاه بیشتر پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها در ارتفاعات و گردنه‌های برف‌گیر عمدتاً به صورت برف خواهد بود و این احتمال وجود دارد که در برخی مناطق سردسیر نیز شاهد رگبار برف باشیم.

زورآوند با تأکید بر لزوم توجه به شرایط جوی گفت: رانندگان و ساکنان مناطق کوهستانی و سردسیر استان باید در این مدت تمهیدات لازم را برای تردد ایمن و مواجهه با بارش برف در نظر بگیرند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از بعدازظهر روز چهارشنبه، متوسط دمای هوا در غالب نقاط استان به‌تدریج روندی کاهشی به خود خواهد گرفت و هوای سردتری بر منطقه حاکم می‌شود.