به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین امیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح ویژه‌برنامه‌های این ایام گفت: میلاد حضرت زهرا (س) از مناسبت‌های محوری در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است و بچه‌مسجدی‌ها برای این ایام به‌صورت ویژه پای‌کار بوده و از مدت‌ها قبل برای آن تدارک دیده‌اند.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰ عنوان برنامه در مساجد استان اجرا می‌شود، افزود: مراسم جشن میلاد حضرت زهرا (س) همراه با سخنرانی، اجرای سرود، مسابقات فرهنگی و برنامه‌های شاد و خانوادگی در مساجد استان به همت اصحاب مسجد و با همکاری کانون‌های فرهنگی هنری و پایگاه‌های مقاومت بسیج برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام امیدی از سرکشی و تکریم مادران و همسران شهدا، تجلیل از بانوان نمونه مسجدی، ارسال پیامک تبریک ولادت حضرت زهرا (س) به مدیران کانون‌های خواهران و برگزاری نشست‌های تفسیر سوره «کوثر» و تجلیل از مادران فاطمی به‌عنوان دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده نام برد.

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان فارس همچنین به برنامه‌های قرآنی این ایام اشاره کرد و گفت: طرح تلاوت نور، برگزاری محافل قرآنی، ختم صلوات، نشست‌های تبیین نقش زنان و مادران در خانواده و جامعه، جلسات مهارت‌آموزی سبک زندگی فاطمی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و برپایی موکب‌های صلواتی و پذیرایی در سطح مساجد از دیگر برنامه‌هایی است که اجرا می‌شود.

به گفته حجت‌الاسلام امیدی، تجلیل از دختران هم‌نام حضرت زهرا (س) در کانون‌های مساجد، برگزاری اردوهای زیارتی، کارگاه‌های آموزش همسر داری ویژه همسران جوان و توزیع بسته‌های کمک معیشتی به خانواده‌های نیازمند نیز در دستور کار کانون‌ها قرار گرفته است.

وی احیای رسم دست‌بوسی مادران توسط فرزندان در مساجد و انتشار تصاویر و جلوه‌های این حرکت در فضای مجازی را از برنامه‌های شاخص این ایام برشمرد و گفت: این اقدام نمادین، جلوه‌ای از عاطفه، احترام و تکریم مقام مادر را در جامعه بازنمایی خواهد کرد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش ویژه خواهران مسجدی اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی هنری تخصصی خواهران در مساجد نیز در این ایام برنامه‌های ویژه‌ای با محوریت تبیین شخصیت والای حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار می‌کنند.

حجت‌الاسلام امیدی افزود: این برنامه‌ها با حضور بانوان مسجدی و با همکاری پایگاه‌های مقاومت بسیج خواهران، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی مساجد اجرا می‌شود تا ضمن تکریم مقام زن و مادر، ابعاد شخصیتی حضرت زهرا (س) در عرصه خانواده، اجتماع و دفاع از ارزش‌های دینی برای نسل امروز بازخوانی و تبیین شود.