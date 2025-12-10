  1. استانها
۱۵۰ میلیارد سرمایه‌گذاری برای پایان کم‌آبی در ۹ روستای بمپور

ایرانشهر - در سفر استاندار سیستان و بلوچستان به شهرستان بمپور، با بهره‌برداری از پروژه آبرسانی به ۹ روستای شهرستان بمپور، ۱۴ هزار نفر از جمعیت منطقه به آب سالم و پایدار دسترسی پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور بیجار در جریان سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان و در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی به ۹ روستا در شهرستان بمپور گفت: این پروژه نمونه‌ای از تعهد ما به مردم و تضمین دسترسی به آب سالم تضمین است.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: آبرسانی به روستاها نه تنها یک خدمت، بلکه سرمایه‌ای برای سلامت و رفاه مردم است. ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار این پروژه نشان‌دهنده حجم سرمایه‌گذاری جدی و تعهد استان به تأمین خدمات پایه و توسعه پایدار مناطق روستایی است.

وی افزود: این پروژه شامل تجهیز دو حلقه چاه عمیق با ظرفیت ۵۰ لیتر در ثانیه و عمق ۱۰۰ متر، نصب ۱۹۰۰ متر خط انتقال پلی‌اتیلن مقاوم به فشار بالا و تکمیل تجهیزات الکتریکال و مکانیکال است. سیستم‌های کنترل، پمپ‌های فشارقوی و اتصالات پیشرفته، توزیع یکنواخت و پایدار آب را در شبکه روستایی تضمین کرده و کیفیت منابع آب را برای سال‌های آینده حفظ می‌کنند.

