وزیر کار: «سمنان» مهد ظرفیت‌های اقتصادی و تعاونی کشور است

سمنان- وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، استان سمنان را به عنوان مهد ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و تعاونی دانست و بر بهره‌گیری از این قابلیت‌ها برای رشد ملی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگ هزار سالگی منار مسجد جامع سمنان با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در سمنان بیان کرد: استان سمنان با دارای بودن ظرفیت‌های اقتصادی و تعاونی و تولیدی یکی از استان‌های پیشتاز و پیشگام در کشورمان است.

وی سمنان را مهد ظرفیت‌های اقتصادی دانست و افزود: اقدامات خوبی در زمینه تولید، حمایت از کارگران، تعاونی‌ها و همچنین مقوله تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان در این استان رخ داده است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تاریخ باشکوه کشورمان اشاره کرد و گفت: تاریخ و میراث در واقع تمدن‌ساز هستند و یکی از دلایلی هستند که دشمنان ما علیه ما دشمنی می‌ورزند زیرا چشم دیدن جمهوری اسلامی ایران را ندارند.

میدری با اشاره به قدمت کهن و هویت تاریخی افزود: ایران میراث دار تمدنی کهن است تا جایی که برای مثال حفر قنات توانست تمدن ایران را بسازد.

وی با بیان اینکه فراموشی دانش و میراث گذشتگان از عوامل کم‌آبی و خشکسالی در این سال‌ها است، گفت: پاسداشت مناره هزارساله سمنان از مثال‌هایی است که تلاشی برای معرفی گذشتگان است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتخار به هویت و اصالت ملی را اساس و اصل دانست و تاکید کرد: شیعه‌ستیزی در دوره پهلوی یا معرفی ایران بدون شیعه تا مدت‌ها بعد از انقلاب از خطاهای گذشته بود اما ایران و شیعه بال‌های پیوسته هستند.

