به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری شامگاه چهارشنبه در همایش بزرگ هزار سالگی منار مسجد جامع سمنان با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی در سمنان بیان کرد: استان سمنان با دارای بودن ظرفیتهای اقتصادی و تعاونی و تولیدی یکی از استانهای پیشتاز و پیشگام در کشورمان است.
وی سمنان را مهد ظرفیتهای اقتصادی دانست و افزود: اقدامات خوبی در زمینه تولید، حمایت از کارگران، تعاونیها و همچنین مقوله تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان در این استان رخ داده است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه به تاریخ باشکوه کشورمان اشاره کرد و گفت: تاریخ و میراث در واقع تمدنساز هستند و یکی از دلایلی هستند که دشمنان ما علیه ما دشمنی میورزند زیرا چشم دیدن جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
میدری با اشاره به قدمت کهن و هویت تاریخی افزود: ایران میراث دار تمدنی کهن است تا جایی که برای مثال حفر قنات توانست تمدن ایران را بسازد.
وی با بیان اینکه فراموشی دانش و میراث گذشتگان از عوامل کمآبی و خشکسالی در این سالها است، گفت: پاسداشت مناره هزارساله سمنان از مثالهایی است که تلاشی برای معرفی گذشتگان است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتخار به هویت و اصالت ملی را اساس و اصل دانست و تاکید کرد: شیعهستیزی در دوره پهلوی یا معرفی ایران بدون شیعه تا مدتها بعد از انقلاب از خطاهای گذشته بود اما ایران و شیعه بالهای پیوسته هستند.
