به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا طباطبایی بعد از ظهر چهارشنبه در همایش وفاق برای سرمایه گذاری با حضور وزیر تعاون در استانداری سمنان خواستار بازنگری دولت در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین خصوصی سازی شد.

وی با بیان اینکه بازنگری در اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی ضرورت دارد، گفت: عملاً با سیاست‌های فعلی بخش تعاون به حاشیه خواهد رفت و از مسیر سرمایه گذاری دور می‌شود.

رئیس اتاق تعاون استان سمنان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها و بارها به اهمیت سپردن امور به مردم و تقویت سرمایه گذاری در بخش تعاونی‌ها تاکید کرده اند، ابراز کرد: با سیاست‌های اجرایی عملاً جذب سرمایه گذاری برای تعاونی‌ها سخت‌تر از همیشه می‌شود.

طباطبایی با بیان اینکه روند امور برای تعاونی‌ها عملاً از روند اعطای مجوزها و اجرای طرح‌ها در بخش خصوصی، کند تر و البته سخت‌تر شده است، گفت: در صورت ادامه این مسیر، رغبتی برای سرمایه گذاری در بخش تعاون باقی نمی‌ماند.

وی با بیان اینکه قوانین خوبی در زمینه تعاون در کشورمان داریم اما عملاً نقش تعاونی‌ها در بسیاری از موارد در کشورمان حذف شده است، افزود: برای مثال در حوزه کشاورزی اقدامات به گونه‌ای پیش رفته که در عمل تعاونی‌ها از چرخه تصمیم سازی و اجرا خارج شده اند و این خوب نیست زیرا تعاونی‌ها توان نقش آفرینی بالایی در اقتصاد کشورمان دارند.