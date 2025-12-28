https://mehrnews.com/x39ZJ3 ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱ کد خبر 6705259 استانها مرکزی استانها مرکزی ۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱ نمکپاشی محورهای خمین و ساوه توسط راهداران برای جلوگیری از یخزدگی خمین- در این ویدئو نمکپاشی محور خمین - اراک و ساوه- همدان، توسط راهداران برای جلوگیری از یخزدگی را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد خبر 6705259 کپی شد مطالب مرتبط برفروبی جاده خمین - الیگودرز (گردنه قره کهریز) برفروبی و نمک پاشی محور آشتیان_راهجرد نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان برف روبی ونمک پاشی محور خنداب_ملایر (گردنه محمدآباد) برچسبها نمک پاشی خمین ساوه
