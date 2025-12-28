  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۳۱

نمک‌پاشی محورهای خمین و ساوه توسط راهداران برای جلوگیری از یخ‌زدگی

نمک‌پاشی محورهای خمین و ساوه توسط راهداران برای جلوگیری از یخ‌زدگی

خمین- در این ویدئو نمک‌پاشی محور خمین - اراک و ساوه- همدان، توسط راهداران برای جلوگیری از یخ‌زدگی را ملاحظه می کنید.

