https://mehrnews.com/x39QfB ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ کد خبر 6684951 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۹ برف روبی ونمک پاشی محور خنداب_ملایر (گردنه محمدآباد) خنداب- در این ویدئو برف روبی ونمک پاشی محور خنداب_ملایر (گردنه محمدآباد) را ملاحظه می کنید.
