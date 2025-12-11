https://mehrnews.com/x39QCV ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ کد خبر 6685849 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۲ تلاش راهداران شهرستان خمین برای برفروبی محور خمین - الیگودرز خمین- در این فیلم، تلاش راهداران شهرستان خمین برای برفروبی محور خمین - الیگودرز را ملاحظه میکنید. دریافت 3 MB کد خبر 6685849 کپی شد مطالب مرتبط نمک پاشی گردنه نقره کمر در محور تفرش - فراهان برفروبی محور سیادره شهرستان محلات به همت راهداران استان مرکزی تلاش راهداران تفرش برای برفروبی، نمکپاشی و بازنگه داشتن گردنه نقره کمر برف روبی ونمک پاشی محور خنداب_ملایر (گردنه محمدآباد) برفروبی جادههای استان مرکزی در دومین روز از سال ۱۴۰۴ محسن زاده: دوربینهای نظارت جادهای مرکزی به ۷۹ دستگاه افزایش مییابد برچسبها برفروبی خمین راهداری
