محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد تیم فوتبال استقلال در دیدار برابر خیبرخرم آباد گفت: متأسفانه استقلال در هفته‌های اخیر نتایج قابل قبولی کسب نکرده و اگر این روند ادامه پیدا کند از صدر جدول بیشتر فاصله خواهد گرفت. آبی پوشان به راحتی دروازه خود را باز شده می‌بینند و این نقطه ضعف هنوز برطرف نشده و در آینده می‌تواند برای استقلال دردسر ساز شود.

هیچ تیمی در لیگ قهرمانان ضعیف نیست

وی در خصوص دیدار استقلال برابر المحرق بحرین از هفته ششم لیگ سطح دو آسیا گفت: استقلال دیدار سختی پیش رو خواهد داشت و باید با تمرکز کامل به مصاف حریف برود. در لیگ قهرمانان هیچ حریفی راحت نیست و فرقی بین الوصل و المحرق وجود ندارد. همه بازی‌ها سخت است و تیم باید با قدرت به مصاف المحرق برود. آبی پوشان زمان خوبی تا دیدار برابر المحرق دارند و می‌توانند با ریکاوری خوب و تمرینات منظم آماده این دیدار حساس شوند.

برخی آقایان به دنبال منافع شخصی هستند

کارشناس فوتبال با انتقاد از بعضی اعضای هیئت مدیره گفت: از زمان حضور تاجرنیا در استقلال او زحمات زیادی برای این تیم کشیده و توانست شرایط خوبی را برای تیم فوتبال استقلال فراهم کند ضمن اینکه تیم‌های کشتی والیبال، بسکتبال و دیگر رشته‌ها را راه اندازی کرد و تغییر اساسی بوجود آورد. اما برخی اعضای هیئت مدیره برخلاف شخص تاجرنیا به دنبال منافع شخصی خود هستند تا بتوانند از استقلال سو استفاده کنند. استقلال به اعضای هیئت مدیره‌ای نیاز دارد که دلسوز باشند نه اینکه تمرکزشان برروی منافع شخصی باشد.

ساپینتو یک شومن است

نوازی با انتقاد از نتایج ساپینتو در استقلال گفت: از زمان حضور ساپینتو در استقلال او نتایج خوبی به دست نیاورده و تنها چند بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و در سه هفته اخیر هم با سه تساوی پیاپی صدر جدول را از دست داده. او سرمربی نیست بلکه یک شومن است که وقتی نتیجه نمی‌گیرد تمام تقصیرها را به گردن دیگران می‌اندازد. سال گذشته که استقلال بدترین شرایط را داشت و این تعداد بازیکن خوب در تیم نبود عملکرد ما در استقلال بهتر بود. اما دیدیم مربیان خارجی چون موسیمانه، بوژوویچ و حتی ساپینتو که در حال حاضر سرمربی است نتایج خوبی نگرفتند. استقلال آدم‌های دلسوز در همه رده‌ها می‌خواهد نه افرادی که منفعت طلب هستند.

خارجی‌های بی کیفیت چطور به استقلال آمدند

وی با انتقاد از جذب بازیکنان بی کیفیت خارجی گفت: چند بازیکن خارجی به استقلال آمدند که به جز آسانی بقیه در اندازه‌های پولی که برای آنها هزینه شده نیستند. باید بازیکن با دقت جذب شود نه اینکه تنها جیب دلال پر شود. چند بازیکن داخلی هم تکلیفشان مشخص نیست. رامین رضائیان چرا بازی نمی‌کند یا صالح حردانی خوب بازی می‌کند ولی به یکباره نیمکت نشین می‌شود و چرا آزادی که عملکرد ضعیفی دارد به میدان می‌رود. این‌طور حس می‌شود که در تیم چند دستگی ایجاد شده و این معضل بزرگ می‌تواند در آینده برای استقلال دردسر ساز شود.

قول قهرمانی عجیب است

کارشناس فوتبال در ادامه تاکید کرد: ساپبنتو برای اینکه بماند دست به هرکاری می‌زند. او قول قهرمانی داده در حالی که هیچ مربی حرفه‌ای چنین کاری نخواهد کرد. سرمربی استقلال باید تمرکزش فقط برروی موفقیت تیم باشد نه اینکه وعده‌هایی دهد که خودش هم می‌داند که کار سختی درپیش است و حتی شاید نتواند به قول خود عمل کند.

آینده استقلال با این شرایط خوب نیست

نوازی در خصوص آینده استقلال گفت: با این شرایطی که در استقلال می‌بینیم این تیم آینده خوبی نخواهد داشت مگر اینکه اتفاقات دیگری در استقلال رخ دهد. تیم به یکدلی و صمیمیت نیاز دارد. در استقلال افرادی هستند که نمی‌گذارند تیم آرامش داشته باشد. چرا جواد نکونام از استقلال رفت چون برخی آقایان نمی‌خواستند او در استقلال بماند و موفق شود. ما از داشته‌های خود به خوبی استفاده نمی‌کنیم و دل به مربیانی می‌دهیم که توانایی بالاتری از مربیان ایرانی ندارند.