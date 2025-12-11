به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان ایران روز جمعه ۲۱ آذر برگزار میشود و تیمها با انگیزهای تازه برای کسب امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول به میدان میروند. این هفته با چند دیدار حساس و تعیینکننده همراه است اما بدون شک مهمترین بازی، دیدار استقلال تهران و پالایش نفت آبادان خواهد بود؛ جایی که تجربه و جوانی با هم رقابت میکنند.
صدرنشین تازهوارد مقابل قهرمان دو دوره گذشته
استقلال تهران که برای اولین بار در لیگ برتر فوتسال زنان حضور دارد با نتایج درخشان پنج هفته گذشته و کسب ۱۵ امتیاز در صدر جدول قرار گرفته و عنوان شگفتیساز لیگ را از آن خود کرده امیدوار است با برتری در این دیدار هم روند پیروزیهای خود را حفظ کند.
در مقابل پالایش نفت آبادان قهرمان دو دوره اخیر لیگ با ۱۲ امتیاز و در رده سوم جدول با انگیزهای بالا به مصاف صدرنشین تازهوارد میرود تا جایگاه خود را در جمع مدعیان حفظ کند و نشان دهد که هنوز یکی از قدرتهای اصلی لیگ است. این دیدار فرصت رویارویی تجربه و جوانی و انگیزه برای کسب صدر جدول را فراهم میکند و میتواند تأثیر تعیینکنندهای در مسیر قهرمانی هفتههای آینده داشته باشد.
جدالهای جذاب و نکات کلیدی هفته
در یکی از دیدارهای جذاب ایران زمین ملارد به مصاف گلبرگ تاکستان میرود؛ دیداری که میتواند جایگاه هر دو تیم در میانه جدول را تحت تأثیر قرار دهد. مس کرمان مقابل فولاد هرمزگان قرار میگیرد؛ جایی که تیم کرمانی تلاش میکند فاصله خود با جمع مدعیان را کم کند در حالی که فولاد برای نزدیکتر شدن به صدر جدول به دنبال پیروزی است.
دیگر دیدارهای هفته شامل مصاف مس رفسنجان با ملی حفاری، سپاهان با هیئت فوتبال خراسان رضوی و پالایش نفت اصفهان مقابل نفت امیدیه است؛ بازیهایی که هر کدام برای تیمهای پایین جدول اهمیت بالایی دارد و میتواند جایگاه آنها را در جدول تغییر دهد.
هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان فرصتی طلایی برای تیمهاست تا جایگاه خود را در جدول تثبیت کنند و با کسب امتیاز مسیر صعود یا فرار از پایین جدول را هموار کنند. تیمهای صدرنشین مانند استقلال، فولاد و پالایش نفت آبادان با انگیزه بالا برای تثبیت جایگاه خود و نزدیکتر شدن به قهرمانی به میدان میروند در حالی که تیمهای پایین جدول با تمام توان به دنبال کسب امتیاز و ارتقای روحیه تیمی هستند.
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال زنان تا پایان هفته پنجم به شرح زیر است:
*استقلال تهران – ۱۵ امتیاز
*فولاد هرمزگان – ۱۳ امتیاز
*پالایش نفت آبادان – ۱۲ امتیاز
*گلبرگ تاکستان – ۱۰ امتیاز
*مس کرمان – ۱۰ امتیاز
*نفت امیدیه – ۹ امتیاز
*مس رفسنجان – ۴ امتیاز
*ایران زمین ملارد – ۴ امتیاز
*پالایش نفت اصفهان – ۴ امتیاز
*هیئت فوتبال – ۳ امتیاز
*شرکت ملی حفاری – ۱ امتیاز
*سپاهان – ۱ امتیاز
