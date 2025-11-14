بلواوریجین کاوشگرهای ماه را به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، با پرتاب این موشک، مأموریت ناسا به نام ESCAPADE که شامل دو فضاپیما است، اکنون در مسیر مریخ قرار دارد. شمارش معکوس برای پرتاب موشک نیوگلن از ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به وقت گرینویچ دیشب آغاز شد. پس از تکمیل آن موشک از پد پرتاب در مقر فضایی کیپ کاناورال در سال فلوریدا به فضا رفت.

ESCAPADE نخستین مأموریت در نوع خود است که کاوشگرهای ساخته شده توسط شرکت‌های تجاری را برای بررسی آنکه چگونه مریخ طی گذر زمان اتمسفرش را از دست داده و به سیاره‌ای خشک تبدیل شده، به فضا می‌فرستد. شرکت راکت لب این کاوشگرها را برای دانشگاه کالیفرنیا برکلی و ناسا ساخته که کمتر از ۸۰ میلیون دلار هزینه داشته اند. این رقم بسیار کمتر از هزینه مأموریت‌های مریخی بزرگ ناسا در گذشته است.

شرکت بلواوریجین محموله‌های مأموریت ESCAPADE را از پد پرتاب ۳۶ در مقر فضایی کیپ کاناورال به فضا فرستاد. پرواز طبق برنامه ریزی پیش رفت و طی آن موتور اصلی خاموش شد و بوستر حدود سه دقیقه پس از پرتاب از بدنه موشک جدا شد.

بوستر دوم موشک به مسیر خود ادامه داد تا کاوشگرهای مذکور به فضا برساند. از سوی دیگر بوستر نیوگلن به سمت زمین بازگشت تا روی کشتی بازیافت شرکت بلواوریجین که در اقیانوس اطلس قرار داشت، فرود بیاید. بلو اوریجین سعی کرده بود فرود مشابهی را در نخستین پرتاب موشک نیوگلن در ژانویه سال جاری نیز انجام دهد اما موفق نشده بود.