مرادی: مراقبت ویژه کودکان در برابر آنفلوانزا ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مرادی، در سفر به استان هرمزگان با حضور در بیمارستان کودکان بندرعباس و بازدید از عملیات لایهروبی کانونهای تجمع پشه آئدس، آخرین وضعیت مراقبت، پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر در استان را مورد ارزیابی قرار داد.
در این بازدید روند ارائه خدمات در بخشهای عفونی، اورژانس، بستری و ایسییو و همچنین فرآیند نمونهگیری و ارسال نمونهها برای آزمایشهای مرتبط با بیماریهای تنفسی بررسی شد.
مرادی با اشاره به قدرت سرایتپذیری سویههای در گردش آنفلوآنزا، مراقبت ویژه از کودکان را ضروری دانست.
وی همچنین از عملیات لایهروبی خورهای نایبند شمالی و گورسوزان در راستای کاهش کانونهای تکثیر پشه آئدس بازدید کرد و اقدامات استان هرمزگان در کنترل تب دِنگی را قابلتقدیر و قابلاستفاده بهعنوان الگوی آموزشی برای سایر استانها عنوان کرد.
در نشست تخصصی برگزارشده در پایان این سفر، وضعیت آنفلوآنزا، راهبردهای کنترل بیماریهای واگیر و گزارش اقدامات بهسازی محیط مطرح و بررسی شد.
مرادی ضمن تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی، اعلام کرد: تاکنون سه مورد مرگ ناشی از آنفلوآنزا در استان ثبت شده که همگی دارای بیماری زمینهای بودهاند.
