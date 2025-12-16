اصلان آبادی: تلفیق آموزش، پژوهش و فناوری مزیت اصلی دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اصلانآبادی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، صبح سهشنبه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز اظهار کرد: خود را جزئی از حوزه پژوهش میدانم و تمرکز اصلی فعالیتهای من بیشتر در حوزه فناوری است.
وی با بیان اینکه حضور و فعالیت در حوزه فناوری را یکی از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز میداند، افزود: تفاوت و مزیت دانشگاه در همین بخش نمایان میشود؛ جایی که آموزش و پژوهش بهصورت واقعی با یکدیگر تلفیق میشوند.
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأکید کرد: اگر بتوانیم آموزش و پژوهش را بهدرستی و در کنار توسعه فناوری پیش ببریم، میتوانیم با اطمینان ادعا کنیم که دانشگاه در انجام مأموریتهای علمی خود موفق بوده است.
اصلانآبادی در پایان ابراز امیدواری کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز به سطحی برسد که بتواند هم در حوزه آموزش و هم در عرصه پژوهش، عملکردی کیفی و اثرگذار ارائه دهد و نقش خود را در پیشرفت علمی کشور بهخوبی ایفا کند.
