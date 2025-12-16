به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ادیبکیا، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز، صبح سهشنبه در بیستوچهارمین جشنواره پژوهش، نوآوری و کارآفرینی این دانشگاه، با اشاره به اهمیت ارائه گزارش عملکرد سالانه اظهار کرد: ارائه گزارش و دستاوردها به این معناست که کارهای مداوم و مستمری طی چندین سال انجام شده و امروز ثمره تلاشهای سالهای متمادی ارائه میشود.
وی با قدردانی از همراهی اساتید و پژوهشگران دانشگاه افزود: از تمامی افرادی که از ابتدای تأسیس دانشگاه در مسیر پژوهش و فناوری همکاری داشتند، صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم بتوانیم طبق منویات رهبر معظم انقلاب، پژوهش و فناوری را به جایگاهی برسانیم که دانشگاه به سمت دانشگاه نسل چهارم حرکت کند.
ادیبکیا با اشاره به رتبههای کسبشده دانشگاه علوم پزشکی تبریز تصریح کرد: این دانشگاه موفق به کسب رتبه سوم در ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری در بین دانشگاههای علوم پزشکی کشور شده است. همچنین رتبه دوم کشوری در حوزه فناوری و رتبه سوم کشوری در حوزه تحقیقات از دیگر افتخارات دانشگاه به شمار میرود.
وی ادامه داد: برخی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه، از جمله مرکز تحقیقات کاربردی دارویی، موفق به کسب رتبه اول شدهاند و در ارزشیابیهای بینالمللی نیز رتبه سوم را به دست آوردهایم و در برخی حیطهها حتی رتبه نخست را کسب کردهایم.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با تأکید بر لزوم کاربردیسازی پژوهشها خاطرنشان کرد: تمامی رتبهها و انتشارات علمی ارزشمند هستند، اما اگر پژوهش صرفاً در همین مرحله باقی بماند، ابتر خواهد ماند و باید به سمت فناوری و حل مسئله حرکت کند.
وی با اشاره به سیاستهای سال ۱۴۰۴ دانشگاه گفت: در سیاستگذاریهای جدید به سمت کیفیتگرایی حرکت کردهایم. مقالات معتبر برای ما اهمیت دارد، اما تمرکز اصلی بر چاپ مقالات در مجلات تراز اول و با کیفیت بالاست.
ادیبکیا افزود: مدیر فناوری دانشگاه را موظف کردهایم نیازهای واقعی را احصا کند تا دانشجویان به سمت فناوریهای مسئلهمحور هدایت شوند. در همین راستا، امسال ۶۰ همت اعتبار مالیاتی به استان جذب شده که با حمایت استاندار، ۶ همت از این میزان به دانشگاهها اختصاص یافته است.
وی با اشاره به مشوقهای جذب اعتبار مالیاتی اظهار کرد: هر فردی که اعتبار مالیاتی جذب کند، یک درصد از آن با ضریب برونداد ۰.۱ به خود فرد اختصاص داده میشود. بنابراین جذب اعتبار مالیاتی موضوعی بسیار مهم است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در پایان از پژوهشگران و اعضای هیئت علمی خواست قانون جهش تولید را بهصورت جدی مطالعه کرده و در کارگاههای آموزشی مرتبط با این حوزه شرکت کنند تا از ظرفیتهای قانونی موجود به بهترین شکل استفاده شود.
نظر شما