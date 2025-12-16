به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عبادیفر، مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، صبح سهشنبه در بیست و چهارمین جشنواره پژوهش، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ضمن تبریک هفته پژوهش، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نگاه ستاد وزارت بهداشت طی یک دهه گذشته رتبههای ۳، ۴ و ۵ را به خود اختصاص داده، اما آنچه کمتر دیده میشود، رقابت سنگین علمی و برنامهریزیهای دقیق پشت صحنه برای تحقق هر یک از شاخصهاست.
وی با اشاره به جایگاه این دانشگاه در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه سوم را در این گروه به دست آورده و این رتبه طی چند سال اخیر تثبیت شده است؛ موضوعی که وقتی امکانات و بضاعت دانشگاهها با هم مقایسه میشود، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
عبادیفر خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز حدود هزار عضو هیأت علمی دارد، در حالی که دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲.۵ برابر این تعداد عضو هیأت علمی در اختیار دارد. با این وجود، انتظارهایی که ستاد از دانشگاههای برتر دارد، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز بهخوبی محقق شده و جای تقدیر دارد.
مشاور معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از شاخصهای مهم ارزیابی دانشگاهها را میزان تولید مقالات علمی اعضای هیأت علمی عنوان کرد و گفت: شاخص مقالات هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲.۶ است که از میانگین کشوری بالاتر محسوب میشود. البته این ظرفیت وجود دارد که تولید مقالات و جایگاه علمی دانشگاه بیش از این افزایش یابد.
وی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حوزه پژوهش غیرفعال یا بهاصطلاح خاموش هستند، تأکید کرد: انتظار ما از تحقیق، صرفاً تولید مقاله نیست. امروز حتی دانشگاههای تیپ پنج نیز مطرح هستند و دانشگاهها باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی باشند.
عبادیفر با اشاره به اهمیت حوزه فناوری در کنار پژوهش گفت: در بخش فناوری، کسب رتبه دوم برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز مطرح است و این موضوع نشاندهنده حرکت صحیح دانشگاه در مسیر نوآوری است. همچنین در جشنواره تحقیقاتی رازی، از دانشگاه علوم پزشکی تبریز نامزدهایی معرفی شدهاند که این خود نوعی صحتسنجی معتبر برای مسیر علمی دانشگاه به شمار میرود.
وی در پایان تصریح کرد: همه این دستاوردها در شرایطی حاصل شده که دانشگاهها با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه هستند، اما دانشگاه علوم پزشکی تبریز توانسته در همین فضا حرکت کند و به موفقیت برسد که این موضوع شایسته قدردانی است.
