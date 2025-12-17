  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۰

بازدید استاندار آذربایجان‌شرقی از خطوط فعال و در حال احداث متروی تبریز

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی در روز حمل‌ونقل عمومی از خطوط فعال و در حال احداث متروی تبریز بازدید و از نزدیک با کارکنان و شهروندان گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست صبح چهارشنبه در ادامه بازدیدهای خود از پروژه‌های عمرانی با حضور در ایستگاه‌های متروی تبریز، روند فعالیت خطوط فعال و پروژه‌های در حال احداث را مورد بررسی قرار داد.

وی ابتدا در ساختمان سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری تبریز و حومه حاضر شد و گزارش مدیرعامل این سازمان درباره پیشرفت خطوط جدید مترو را استماع کرد.

استاندار سپس با حضور در مرکز فرمان مترو، ضمن بازدید از روند فعالیت‌های این مرکز، روز حمل‌ونقل عمومی را به کارکنان و مهندسان تبریک گفت و از زحمات آنان تقدیر کرد.

سرمست پس از آن از ایستگاه استاد شهریار تا ایستگاه میدان کهن سوار متروی خط یک شد و در طول مسیر، با شهروندان درباره نحوه خدمات‌دهی مترو گفت‌وگو کرد.

