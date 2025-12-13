  1. استانها
نقشه‌های SDI استان آذربایجان شرقی تکمیل می‌شود

تبریز-جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ریاست استاندار آذربایجان شرقی و با حضور رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار و بر تکمیل نقشه‌های SDI استان تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در این جلسه مسائل مربوط به پدیده فرونشست و همچنین نقشه‌های SDI استان آذربایجان شرقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر این اساس مقرر شد نقشه SDI استان به صورت کامل و به‌روز تصویربرداری شده و دستگاه‌های اجرایی نهایت تعامل و همکاری را با سازمان نقشه‌برداری داشته باشند تا نقشه استان کامل شود.

افزایش ایستگاه‌های ثقل‌سنجی در استان و مکاتبه و پیگیری از شورای عالی مناطق آزاد کشور برای ایجاد مراکز لجستیک در شهرستان‌های مرند و مراغه و منطقه ویژه اقتصادی سراب از دیگر مصوبات این جلسه بود.

