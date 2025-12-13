به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه در این جلسه مسائل مربوط به پدیده فرونشست و همچنین نقشههای SDI استان آذربایجان شرقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر این اساس مقرر شد نقشه SDI استان به صورت کامل و بهروز تصویربرداری شده و دستگاههای اجرایی نهایت تعامل و همکاری را با سازمان نقشهبرداری داشته باشند تا نقشه استان کامل شود.
افزایش ایستگاههای ثقلسنجی در استان و مکاتبه و پیگیری از شورای عالی مناطق آزاد کشور برای ایجاد مراکز لجستیک در شهرستانهای مرند و مراغه و منطقه ویژه اقتصادی سراب از دیگر مصوبات این جلسه بود.
