نقش قانون در تکامل انسان از منظر هم تکامی ژن_فرهنگ

نشست نقش قانون در تکامل انسان؛ تحلیلی از منظر هم‌تکامی ژن–فرهنگ در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی نشست نقش قانون در تکامل انسان؛ تحلیلی از منظر هم‌تکامی ژن–فرهنگ را برگزار می‌کند

در این‌نشست محمدحسین زارعی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و هادی صمدی

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران به دبیری سعیده مزینانیان مدرس دانشگاه سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ – ساعت ۹:۳۰ در تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

سیده فاطمه سادات کیایی

