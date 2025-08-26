  1. دین و اندیشه
مکانیسم ماشه و بررسی صلاحیت دولت ها در فعالسازی

نشست «بررسی ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه» نگاهی به ماهیت و مبانی حقوقی مکانیسم ماشه و صلاحیت دولت‌ها در فعالسازی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست «بررسی ابعاد حقوقی مکانیسم ماشه» نگاهی به ماهیت و مبانی حقوقی مکانیسم ماشه صلاحیت دولت‌ها در فعالسازی، پیامدها و سناریوهای پیش روی ایران به همت انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران و انجمن علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود.

در این نشست محسن عبداللهی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شهرام زرنشان، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی، عبدالله عابدینی، عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی به دبیری علیرضا زحمتکش دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و حمیدرضا کدخدایی الیادرانی دبیر انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی سخنرانی می‌کنند.

این نشست روز سه شنبه چهارم شهریور از ساعت ۱۷ در تالار آزادی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و همزمان در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد. شرکت برای عموم آزاد و رایگان است.

سیده فاطمه سادات کیایی

