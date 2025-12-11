مشکلات واحدهای تولیدی شیلات استان بوشهر بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طیبه دهاز صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نشست کارگروه فرعی تسهیل و رفع موانع تولید با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه‌های مختلف، با حضور، نمایندگانی از اتحادیه پرورش میگو و دیگر اعضای کارگروه تشکیل شد.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر افزود: در این نشست، مهم‌ترین موضوعات و چالش‌های مطرح‌شده شامل مشکل صدور اسناد شیف غربی، بررسی وضعیت اسناد سایت بنک بردستان و همچنین بررسی درخواست امهال تسهیلات تعدادی از واحدهای تولیدی به دلیل درگیری با بیماری و مشکلات ناشی از آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی گفت: حاضرین در جلسه ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، راهکارهای اجرایی برای رفع موانع، تسریع روند صدور اسناد، بهبود مدیریت سایت‌ها و حمایت مالی از واحدهای درگیر مشکلات بیماری را مطرح کردند.

وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد دستگاه‌های مرتبط پیگیری‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند تا روند تولید و فعالیت واحدها دچار وقفه نشود.

معاون آبزی‌پروری شیلات استان بوشهر گفت: در این نشست بر اهمیت حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی و تقویت همکاری بین دستگاه‌های مرتبط برای حل مشکلات تأکید شد.