باقری: ۴.۶ میلیون اصله نهال در مازندران تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه عصر پنجشنبه در اجرای طرح سراسری پویش درختکاری تحت عنوان در سایه مادر که به مناسبت فرخنده مولود با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) برگزار شد، افزود: در حرکت نمادین پویش در سایه مادر ۱۲۰۰ اصله نهال در نقاط مختلف استان مازندران به یمن خجسته مولود ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و مادران بزرگوار این استان کاشته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران، همچنین از تولید چهار میلیون و و ۶۰۰ هزار اصله نهال در مازندران خبر داد که از بهمن ماه امسال برای توسعه فضای سبز در اختیار طبیعت دوستان قرار می‌گیرد.

باقری تاکید کرد: نهال‌های تولیدی از اداره کل منابع طبیعی مازندران برای توسعه و سرسبزی استان به صورت رایگان و برای غرس در نقاط مختلف این استان در اختیار آحاد مردم و دوستداران طبیعت قرار می‌گیرد.

به گزارش مهر، جمعی از مادران شهدا و قشرهای مختلف مردم طبیعت دوست این استان با کاشت نهال از مقام قدسی و الهی بزرگ بانوی اسلام حضرت فاطمه سلام الله علیها و مادران و زنان ایران زمین تکریم و تجلیل کردند.