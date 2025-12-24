سه آزمون کشوری اخذ پروانه و انتخاب مشاور جمعه ۵ دی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا سیاره معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام این خبر افزود: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران سال ۱۴۰۴، سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‌ و ‌نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ و دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴ در صبح روز جمعه ۵ دی ماه برگزار می شوند.

سیاره با اعلام این خبر گفت: آزمون تخصصی اخذ پروانه کارگزاران گمرکی - گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۴ با شرکت ۹ هزار و ۸۴۶ متقاضی شامل ۳۲ درصد زن و ۶۸ درصد مرد در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۹ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۲۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

وی افزود: سی و پنجمین آزمون تأسیس و فعالیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی کالا - سازمان راهداری و حمل‌ و ‌نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی سال ۱۴۰۴ نیز با شرکت ۲ هزار و ۱۲۲ متقاضی که ۳۳ درصد زن و ۶۷ درصد مرد هستند در ۲ حوزه اصلی و ۳ حوزه فرعی منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۸۰ دقیقه پاسخ خواهند گفت.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور همچنین درباره دهمین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۴۰۴، نیز گفت: این آزمون با شرکت ۶ هزار و ۵۷۹ متقاضی که شامل ۳۵ درصد زن و ۶۵ درصد مرد است در ۱۵ حوزه اصلی و ۲۵ حوزه فرعی در ۱۴ شهرستان برگزار می‌شود و متقاضیان به سؤالات یک دفترچه در ۱۵۰ دقیقه پاسخ می‌دهند.

سیاره درباره زمان انتشار کارت‌ شرکت در این آزمون‌ها، گفت: متقاضیان هر سه آزمون از روز سه‌شنبه ۲ دی‌ماه با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای و یا اطلاعات ثبت‌نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه چاپی تهیه و طبق آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار الزامی است.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده توصیه کرد، برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون‌ها، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را با دقت مطالعه کنند.