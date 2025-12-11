به گزارش خبرنگار مهر، طاهره نقی ئی ظهر پنجشنبه در دومین کنگره سازمان معلمان استان سمنان در محل یکی از تالارهای دامغان با تاکید بر اینکه برخی مسائل و مشکلات معلمان را در قالب صنف نمیتوان حل کرد، اظهار داشت: این مباحث را باید در تصمیمات کلان کشور و مراکز قدرت و مدیریت ردیابی و سپس برجسته کرد.
وی افزود: حوزه فرهنگ، رشد دانش آموزان، کودکان ترک تحصیل کرده، معلمان بازمانده از حمایت و حوزه تغییر در نگاه کلان کسانی که به معلم به عنوان مخل جامعه نگاه میکنند، هدف اصلی است.
دبیر کل سازمان معلمان کشور با تاکید به اینکه معلم حکم جراحی را دارد که باید به آن پزشک ابزار برسد، ابراز داشت: معلم باید حمایت شود تا بتواند به مسئولیتها عمل کند.
نقی ئی تصریح کرد: زمانی صحبت از رفاه، بازنشستگی، تسهیلات، صندوق ذخیره و غیره میکنیم اینها خودش هدف نیست برای این است که معلم در جایی از ابتداییترین بدیهیات فارغ زندگی شود و به آن مسئولیت اصلی بپردازد.
وی با اشاره به همکاری با دو تشکل مجمع فرهنگیان ایران و انجمن اسلامی معلمان، ادامه داد: درخواستها از طریق بیانیه این سه تشکل مطرح میشود.
دبیر کل سازمان معلمان کشور به موضوع رقابت رقابتها با جریانهای رقیب اشاره و آن را مسبب ارتقا دانست و اظهار داشت: اگر رقابت نکنیم میمیریم.
نقی ئی تصریح کرد: مرگ ما زمانی که نشسته باشیم به گونهای که انگار دنیا و آینده تاریک است و این پیشنهادات و ارائه راه حلها خون تازه در رگهای ما خواهد شد.
وی افزود: باید حامی و منتقد باشم و وفادار به آن هستیم تا با گسترش سطح همکاری بتوانیم اختلافات قائده مند حل کنیم.
نظر شما