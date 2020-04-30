لزوم ارتقای بیش از پیش جایگاه مادی و معنوی معلمان و اساتید

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مناسبت دوازدهم اردیبهشت، روز شهادت استاد مطهری و روز معلم در بیانیه‌ای بر لزوم توجه مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی به ارتقای بیش از پیش جایگاه مادی و معنوی معلمان و اساتید عزیز تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«معلمی شغل انبیاء است» امام خمینی (ره)

۱۲ اردیبهشت در تقویم علمی و آموزشی کشورمان روزی ویژه و قابل توجه است، زیرا این روز به نام یکی از اصلی‌ترین فعالان و کنشگران بخش علم و آموزش یعنی «معلم و استاد» نامگذاری شده است.

بدون تردید معلمان و اساتید به عنوان متولیان اصلی آموزش و تعلیم در کشور، نقش اساسی در پیشرفت این بخش مهم و سرنوشت‌ساز دارند و باید مورد توجه ویژه باشند.

به همین دلیل و با عنایت به جایگاه والای «معلم» در اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز معلمی صرفا یک شغل محسوب نشده و به همین دلیل همه مسئولان کشور در عین آنکه می‌توانند در مسئولیت خود به ایفای وظیفه بپردازند، می‌توانند "معلم مدرسه و استاد دانشگاه" نیز باشند.

این توجه ویژه به جایگاه «معلم» در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران ریشه در نگاه ویژه و قابل توجه رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) دارد که فرمودند: معلمی شغل انبیاء است.

از نگاه ایشان معلم در حقیقت وارث انبیاء عظام (ع) است و همانگونه که انبیاء عظام «ع» برای هدایت انسان‌ها از ظلمات جهل و نادانی به نور عقل و دانایی و اقامه قسط مبعوث شده‌اند، «معلم» نیز همین وظیفه را بر عهده دارد و باید تمام توان خود را برای تحقق این هدف به کار گیرد.

در سال‌های اخیر و با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب «مدظله‌العالی» سند بالادستی و راهبردی بخش تعلیم و تربیت کشور با تلاش همه مسئولان و متخصصان این بخش تحت عنوان «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و تصویب شد و هم اکنون در مرحله اجرایی‌سازی قرار دارد.

در این سند مهم با توجه به تجربیات به دست آمده و همچنین نگاه به ابعاد موضوع تعلیم و تربیت از منظر معارف اسلامی، به جایگاه و نقش معلم به عنوان کسی که رسالت خطیر تربیت دانش آموزان را در تربیت رسمی عمومی بر عهده دارد، نگاه شده و با توجه به این نگاه نیز سیاست‌های مناسبی برای ارتقای جایگاه این مقام در نظر گرفته شده است.

به عنوان مثال در بخش بیانیه ارزش‌های این سند معلم با عنوان هدایت کننده و اسوه‌ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصر در تحقق مأموریت‌های نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی مورد توجه قرار گرفته است.

یا در راهکار ۷ راهبرد کلان ۸ این سند به صراحت بر «معلم محوری» تأکید شده و همچنین در راهکار ۱ راهبرد کلان ۱۰ این سند بر برنامه‌ریزی و به کارگیری امکانات و فرصت‌های اجتماعی برای اعتلای فرهنگ عمومی در تکریم و پاسداشت مقام معلم تأکید شده است.

در بخش دیگری از "سند تحول بنیادین آموزش و پرورش" موضوع «تربیت معلم» با توجه به این جایگاه والا و لزوم تجهیز معلمین به دانش روز در بخش تعلیم و تربیت به خوبی و به صورت مبسوط مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش آموزش عالی نیز این جهت گیری مشاهده می‌شود و در نقشه جامع علمی کشور به عنوان سند راهبردی این بخش، توجه خوبی به شان و جایگاه اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی مراکز آموزش عالی شده است.

اما امسال «روز معلم» در کشورمان رنگ و بویی دیگر دارد که این رنگ و بو حاصل فداکاری و از خودگذشتگی معلمان و اساتیدی بود که اراده کردند در دوران تعطیلی مدارس و دانشگاه ها بر اثر همه‌گیری بیماری کرونا، تعلیم و آموزش در کشور تعطیل نشود و در این مسیر این قشر مسئول و توانمند کشورمان صحنه‌هایی زیبا آفرید که این تصاویر زیبا و چشم‌نواز برای همیشه در یاد و خاطره ملت قدرشناس ایران عزیز جاودانه شده است.

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن ادای احترام به مقام شامخ استاد شهید مرتضی مطهری و همه معلمان و اساتید شهید و تکریم مقام والای همه معلمان و اساتید ساعی و خدوم کشور، لزوم توجه مسئولان بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی به ارتقای بیش از پیش جایگاه مادی و معنوی معلمان و اساتید عزیز را مورد تأکید قرار می‌دهد.