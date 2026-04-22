بانوان کارآفرین؛ پیشرانان خوداتکایی و نوآوری در صنعت فارس

سمانه ذوالقدری در حاشیه بازدید از چند واحد صنعتی با مدیریت و مالکیت بانوان کارآفرین فارس در گفتگو با خبرنگار مهر بر اهمیت نقش زنان در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور، به ویژه در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه مهم بانوان در عرصههای مختلف، به ویژه در محیطهای صنعتی، خاطرنشان کرد: حضور فعال و مؤثر زنان در این بخش نهتنها به رشد اقتصادی کمک میکند، بلکه میتواند الگوی موفقی برای سایر اقشار جامعه در زمینه خوداتکایی، نوآوری و کارآفرینی باشد.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به ویژگیهای بانوان فعال در عرصههای مختلف، بهویژه در حوزه صنعت، تأکید کرد: این قشر از زنان عموماً خودشان پای کار هستند، مسائل خود را شناسایی میکنند، برای آنها راهحل پیدا میکنند و مسیر پیشرفت را با اتکا به تواناییهای خود طی میکنند.
ذوالقدری گفت: در بسیاری از موارد حتی میتوان گفت، بانوان کارآفرین آنچنان توانمند عمل میکنند که گاهی نیازی به حمایت مستقیم ما هم ندارند، اما با این حال وظیفه ما این است که آنها را شناسایی کنیم، مسائل و مشکلاتشان را به واحدها و دستگاههای ذیربط اطلاع دهیم تا در صورت وجود مشکل، موانع برطرف شود.
مدیرکل زنان و خانواده استانداری فارس با اشاره به حضور خود در جمع بانوان صنعتگر تصریح کرد: بخشی از بانوان ما در صنعت فعال هستند، اما از سوی مسئولان کمتر دیده میشوند که با وجود کمبودن تعدادشان، بسیار فعال و موفق هستند.
ذوالقدری افزود: این زنان به دلیل اراده و پشتکار بالا، بهویژه در شرایط فعلی اقتصادی، شایسته توجه ویژهاند و حمایت از آنها برای ما بسیار ارزشمند است، زیرا میتوانند الگوی جامعه باشند.
