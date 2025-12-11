به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ نوذر نعمتی، جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دومین همایش ملی فناوریهای نوظهور در امور دفاعی با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به نقش فناوریهای نوین در مولفههای قدرت، اظهار کرد: فناوریهای نوین، نقش بسزایی در مولفههای قدرت دارند و در جنگهای آینده نقشی بیبدیلی ایفا میکنند. استفاده از فناوریها جدید در حوزههای دفاعی و عملیاتی یک امر جدید نیست، اما در این همایش، در کنار فناوریهای جدید به نیازهای امروز ایران اسلامی، ارتش و نیروی زمینی و البته هوش مصنوعی تمرکز شده است.
وی افزود: ما در نیروی زمینی ارتش، برنامهریزی کردهایم که تجهیزات و تسلیحات را با چهار مولفه اصلی شامل دقت و نقطهزنی، شبکهپذیری، هوشمندی و دوربرد بودن، طراحی کنیم. با توجه به این رویکرد که از چند سال پیش آغاز کردهایم، به دنبال تحقق اهداف خود در فناوریهای نوظهور هستیم. تعداد زیادی از این فناوریها میتوانند به ما کمک کنند تا نیروی زمینی بهروزتر و کارآمدتری داشته باشیم.
امیر سرتیپ نعمتی در بخش دیگری از اظهارات خود به اهمیت دقت در تجهیزات نقش آن در بازدارندگی ایران اسلامی اشاره و تاکید کرد: ما به دقت و نقطهزن بودن تجهیزات خود توجه ویژهای داریم. هدف ما ایجاد بازدارندگی است؛ زیرا ما برای جنگ، تجهیز نمیشویم، بلکه برای جلوگیری از جنگ و بازدارندگی تجهیز میشویم. ما خود را آماده میکنیم و آموزش میبینیم تا در صورت نیاز، بتوانیم از ارزشهای اخلاقی و دینی خود دفاع کنیم. راهبرد ما در نظام جمهوری اسلامی ایران دفاعی است بعنی هیچ گاه پیش قدم حملهای نخواهیم شد.
جانشین فرمانده نزاجا ادامه داد: ما به هیچ عنوان دنبال سلاحهای کشتار جمعی نیستیم و همانطور که به دنبال تخریب تاسیسات غیرنظامی نیستیم. اینها بخشی از اخلاق حرفهای ماست که در فناوریهای نوظهور و به روز نیز دنبال میکنیم. ما در تلاشیم که فناوریهایی را توسعه دهیم که اهداف ایران اسلامی را متناسب با ارزشهایمان پیش ببرد.
وی در خاتمه با بیان اینکه ما در منطقهای قرار داریم که برخی کشورهای حاضر در آن، از امنیت بالایی برخوردار نیستند، گفت: امنیت موجود در کشور عزیزمان نشاندهنده این است که تجهیزاتی که نیروهای مسلح از آن برخوردار است و رویکردی که دنبال میکنند، به بازدارندگی لازم دست یافتهاند.
