توزیع ۱۶۰۳ تن کالاهای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی کرمانشاه

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در هشت‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: این شبکه در چارچوب مأموریت‌های محوله و با هدف تقویت امنیت غذایی خانوارها و کنترل قیمت‌ها در بازار، اقدام به توزیع گسترده اقلام مختلف مصرفی در مناطق روستایی و شهری کرده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استمرار این روند افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه در مجموع ۱۶۰۳ تن از کالاهای اساسی شامل قند و شکر، برنج، روغن، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ و سایر محصولات پرمصرف خانوار از جمله انواع حبوبات، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی و چندین قلم کالای موردنیاز دیگر از طریق شبکه تعاون روستایی در سطح استان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی در فرآیند توزیع، استفاده از ظرفیت روستابازارها به عنوان پایگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و تنظیم بازاری بوده است. در این روستابازارها کالاهای تنظیم بازار همچون برنج GTC، مرغ و گوشت منجمد با نرخ مصوب دولتی و سایر اقلام مصرفی نیز با حداقل ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار عرضه شده تا زمینه تعادل‌بخشی به قیمت‌ها و کنترل هزینه‌های خانوار فراهم شود.

صفایی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه با مشارکت شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان‌ها، به‌طور مستمر فرآیند تأمین، انتقال و عرضه کالا را مدیریت کرده و تلاش دارد توزیع این اقلام علاوه بر روستاها، در نقاط کمتر برخوردار و مناطقی که امکان دسترسی مردم به فروشگاه‌های عرضه مستقیم کمتر است با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد روند تأمین کالاهای ضروری در ماه‌های پیش‌رو نیز با افزایش حجم و تنوع همراه خواهد بود و تلاش می‌شود در زمان‌های حساس مانند ایام پایانی سال، ماه رمضان و مناسبت‌های تقاضامحور، توزیع کالاها با سرعت بیشتر و در حجم گسترده‌تری انجام گیرد.

صفایی در بخش دیگری از توضیحات خود بیان کرد: حضور مستمر کارشناسان شبکه تعاون روستایی در پایش بازار و دریافت بازخورد از مردم سبب شده میزان توزیع کالاها دقیق‌تر با نیاز مناطق هماهنگ شود. این بازخوردها موجب شده اقلامی همچون روغن، برنج و گوشت منجمد که دارای تقاضای بالا هستند در اولویت تأمین قرار گیرند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه عنوان کرد: همکاری دستگاه‌های مرتبط همچون جهاد کشاورزی، سازمان صمت و فرمانداری‌ها در موفقیت این طرح نقش مؤثر و تعیین‌کننده داشته و این هماهنگی‌ها ادامه خواهد یافت تا عدالت در توزیع کالاهای اساسی با کیفیت مناسب و قیمت مصوب، تقویت شود.

وی تاکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه علاوه بر توزیع کالاهای اساسی، در حوزه نظارت بر نحوه عرضه و کنترل قیمت‌ها نیز فعال بوده و با اجرای مستمر این سیاست‌ها تلاش می‌شود فشار اقتصادی ناشی از نوسانات بازار برای خانوارها کاهش یابد.

صفایی در پایان ابراز داشت: هدف اصلی این شبکه، حمایت از معیشت مردم، دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به کالاهای اساسی و ایفای نقش مؤثر در تنظیم بازار است و این برنامه‌ها با جدیت تا پایان سال و در ماه‌های آینده همچنان دنبال خواهد شد.