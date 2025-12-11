  1. استانها
توزیع ۱۶۰۳ تن کالاهای اساسی توسط شبکه تعاون روستایی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه در مجموع ۱۶۰۳ تن انواع کالاهای اساسی در سطح استان توزیع شده است.

ایرج صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارشی از روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در هشت‌ماهه نخست سال جاری بیان کرد: این شبکه در چارچوب مأموریت‌های محوله و با هدف تقویت امنیت غذایی خانوارها و کنترل قیمت‌ها در بازار، اقدام به توزیع گسترده اقلام مختلف مصرفی در مناطق روستایی و شهری کرده است.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت استمرار این روند افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه در مجموع ۱۶۰۳ تن از کالاهای اساسی شامل قند و شکر، برنج، روغن، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، مرغ و سایر محصولات پرمصرف خانوار از جمله انواع حبوبات، رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی و چندین قلم کالای موردنیاز دیگر از طریق شبکه تعاون روستایی در سطح استان توزیع شده است.

وی اظهار داشت: یکی از محورهای اصلی در فرآیند توزیع، استفاده از ظرفیت روستابازارها به عنوان پایگاه‌های عرضه مستقیم کالاهای اساسی و تنظیم بازاری بوده است. در این روستابازارها کالاهای تنظیم بازار همچون برنج GTC، مرغ و گوشت منجمد با نرخ مصوب دولتی و سایر اقلام مصرفی نیز با حداقل ۱۵ درصد کمتر از نرخ بازار عرضه شده تا زمینه تعادل‌بخشی به قیمت‌ها و کنترل هزینه‌های خانوار فراهم شود.

صفایی خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه با مشارکت شرکت‌های تعاونی روستایی در شهرستان‌ها، به‌طور مستمر فرآیند تأمین، انتقال و عرضه کالا را مدیریت کرده و تلاش دارد توزیع این اقلام علاوه بر روستاها، در نقاط کمتر برخوردار و مناطقی که امکان دسترسی مردم به فروشگاه‌های عرضه مستقیم کمتر است با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد روند تأمین کالاهای ضروری در ماه‌های پیش‌رو نیز با افزایش حجم و تنوع همراه خواهد بود و تلاش می‌شود در زمان‌های حساس مانند ایام پایانی سال، ماه رمضان و مناسبت‌های تقاضامحور، توزیع کالاها با سرعت بیشتر و در حجم گسترده‌تری انجام گیرد.

صفایی در بخش دیگری از توضیحات خود بیان کرد: حضور مستمر کارشناسان شبکه تعاون روستایی در پایش بازار و دریافت بازخورد از مردم سبب شده میزان توزیع کالاها دقیق‌تر با نیاز مناطق هماهنگ شود. این بازخوردها موجب شده اقلامی همچون روغن، برنج و گوشت منجمد که دارای تقاضای بالا هستند در اولویت تأمین قرار گیرند.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه عنوان کرد: همکاری دستگاه‌های مرتبط همچون جهاد کشاورزی، سازمان صمت و فرمانداری‌ها در موفقیت این طرح نقش مؤثر و تعیین‌کننده داشته و این هماهنگی‌ها ادامه خواهد یافت تا عدالت در توزیع کالاهای اساسی با کیفیت مناسب و قیمت مصوب، تقویت شود.

وی تاکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان کرمانشاه علاوه بر توزیع کالاهای اساسی، در حوزه نظارت بر نحوه عرضه و کنترل قیمت‌ها نیز فعال بوده و با اجرای مستمر این سیاست‌ها تلاش می‌شود فشار اقتصادی ناشی از نوسانات بازار برای خانوارها کاهش یابد.

صفایی در پایان ابراز داشت: هدف اصلی این شبکه، حمایت از معیشت مردم، دسترسی آسان‌تر خانواده‌ها به کالاهای اساسی و ایفای نقش مؤثر در تنظیم بازار است و این برنامه‌ها با جدیت تا پایان سال و در ماه‌های آینده همچنان دنبال خواهد شد.

