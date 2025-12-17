به گزارش خبرنگار مهر، ایرج صفایی مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه به همراه بلینی سرپرست معاونت فنی و بازرگانی، شریفی سرپرست اداره تعاون روستایی شهرستان پاوه و مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی پاوه عصر چهارشنبه با حضور در دفتر فرزاد الماسی فرماندار این شهرستان با وی دیدار و گفت‌وگو کردند.

در ابتدای این نشست، مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و مسائل شبکه تعاونی‌های روستایی شهرستان پاوه، خواستار حمایت بیشتر فرمانداری از این شبکه در راستای تقویت نقش‌آفرینی آن در توسعه اقتصادی منطقه شد.

صفایی با اشاره به موقعیت مرزی شهرستان پاوه، احداث و راه‌اندازی بارانداز صادراتی در مرز شوشمی توسط اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی شهرستان را اقدامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی، توسعه صادرات محصولات تولیدی استان، ارزآوری و تأمین کالاهای اساسی دانست و بر ضرورت حمایت فرمانداری در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین توسعه زیرساخت‌های بازاریابی محصولات کشاورزی و روستایی را حائز اهمیت برشمرد و راه‌اندازی روستابازار را گامی مهم در حمایت از تولیدکنندگان، عرضه مستقیم محصولات به مصرف‌کنندگان و حذف واسطه‌ها عنوان کرد.

مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه در پایان، همکاری و مساعدت فرمانداری پاوه برای احداث و راه‌اندازی روستابازارهای جدید در این شهرستان را ضروری دانست.