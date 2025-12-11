به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر پنجشنبه در جشنواره شکرانه کیوی در شهرستان تالش، با بیان اینکه ۹ هزار هکتار از اراضی گیلان به کشت کیوی اختصاص دارد، گفت: سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن کیوی در گیلان تولید و برداشت می‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را آشنایی بیشتر باغداران و بهره‌برداران با اهمیت این محصول عنوان کرد و افزود: کیوی یکی از محصولات ارزشمند گیلان است که ارزآوری قابل توجهی برای استان و کشور دارد.

استاندار گیلان با اشاره به روند احداث راه‌آهن رشت - آستارا اظهار کرد: تکمیل این پروژه نقش بسزایی در تسهیل صادرات کیوی و دسترسی بهتر به بازارهای هدف خواهد داشت.

حق‌شناس همچنین توسعه زیرساخت‌های صادراتی را از الزامات رشد اقتصادی استان دانست و ادامه داد: «با ایجاد پایانه‌های صادراتی در گیلان و توسعه فرودگاه سردار جنگل، سهم استان در صادرات محصولات کشاورزی از جمله کیوی افزایش خواهد یافت.»