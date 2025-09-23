محمدی: صادرات کیوی گیلان از هفته آینده آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، «صالح محمدی» با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای توسعه هدفمند و متوازن کیوی گیلان و ارزآوری این محصول، اظهار داشت: صادرات کیوی استان از تاریخ ۷ مهر از طریق مرز آستارا به کشورهای حاشیه دریای خزر شامل جمهوری آذربایجان، روسیه، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان و همچنین از مرزهای جنوبی به کشورهای حاشیه خلیج فارس و هند انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه گیلان دارای ۸ هزار و ۳۵۰ بهره‌بردار کیوی است که در ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار باغ‌های کیوی مشغول به فعالیت می‌باشند، افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بالغ بر ۲۲۰ هزار تن کیوی به ارزش حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از باغ‌های استان برداشت شود که بیش از ۵۰ درصد این محصول به بازارهای صادراتی ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، کیوی را یکی از محصولات باغی با ارزآوری بالا عنوان و خاطرنشان کرد: این محصول نقش مهمی در رونق اقتصاد و اشتغال خانوارهای باغدار در مناطق غرب و شرق استان ایفا می‌کند.

محمدی ضمن اشاره به اینکه وسیع‌ترین باغ‌های کیوی استان در شهرستان‌های تالش، رودسر و آستارا قرار دارد، گفت: برای کاشت موفق کیوی خاک سبک و آبرفتی از شرایط ضروری است که در این مناطق فراهم است.