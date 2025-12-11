یعقوب مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه ایستگاه‌های پمپاژ فاضلاب شهرستان با ظرفیت کامل به منظور انجام اقدامات لازم در راستای رفع آبگرفتگی خیابان‌ها و معابر فعال هستند.

وی افزود: دفع آب‌های سطحی از معابر و خیابان‌ها با بسیج شدن امکانات و نیروها در حال انجام است.

فرماندار شادگان ادامه داد: ایستگاه‌های پمپاژ دفع آب‌های سطحی با تمام ظرفیت وارد مدار شده‌اند و کار جمع‌آوری آب‌های سطحی را از سطح خیابان‌ها و معابر انجام می‌دهند.

مقدم همچنین از تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل شهرداری شادگان و ادارات آبفا و برق شادگان قدردانی و تشکر کرد.