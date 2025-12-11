به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی، سرپرست شهرداری کرمانشاه، شامگاه پنجشنبه، در جلسه هماهنگی معاونان و مدیران شهرداری، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را یکی از برنامه‌های کلیدی مدیریت شهری در حوزه پسماند دانست و گفت این طرح بر اساس مطالعات کامل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سند اجرایی طرح نهایی شده و از ابتدای دی‌ماه فاز عملیاتی آغاز خواهد شد، افزود: هدف از این برنامه حرکت به سمت مدیریت نوین و هوشمند پسماند در شهر است.

مرادی همچنین به بهره‌گیری از نرم‌افزار «بِهروب» اشاره کرد و گفت: شهروندان با ثبت پسماندهای قابل بازیافت در این سامانه می‌توانند از امتیازاتی مانند شارژ کارت شهروندی، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبوض و حتی دریافت وجه نقد بهره‌مند شوند؛ اقدامی که به افزایش مشارکت شهروندی کمک می‌کند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه، پیوست رسانه‌ای و فرهنگی طرح را لازمه موفقیت آن دانست و تصریح کرد: بدون فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، چنین برنامه‌هایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت. این بخش با هدف ترویج رفتارهای پایدار، افزایش آگاهی محله‌ای و آموزش روش صحیح تفکیک زباله طراحی شده است.

مرادی در پایان با اشاره به مزایای فرهنگی و زیست‌محیطی طرح گفت: اجرای تفکیک از مبدأ علاوه بر کاهش تولید زباله و حفظ محیط زیست، موجب ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نهادینه‌سازی سبک زندگی شهری سالم می‌شود. او ابراز امیدواری کرد با همکاری مدارس، رسانه‌ها، سمن‌ها و مشارکت شهروندان، کرمانشاه به شهری پاک‌تر با مدیریت هوشمند پسماند تبدیل شود.