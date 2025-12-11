  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۲

طرح تفکیک زباله از مبدأ در کرمانشاه عملیاتی می‌شود

طرح تفکیک زباله از مبدأ در کرمانشاه عملیاتی می‌شود

کرمانشاه - سرپرست شهرداری کرمانشاه اعلام کرد طرح تفکیک زباله از مبدأ با تکمیل مطالعات، آماده اجراست و از ابتدای دی‌ماه با بهره‌گیری از سامانه «بِهروب» آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی، سرپرست شهرداری کرمانشاه، شامگاه پنجشنبه، در جلسه هماهنگی معاونان و مدیران شهرداری، اجرای طرح تفکیک زباله از مبدأ را یکی از برنامه‌های کلیدی مدیریت شهری در حوزه پسماند دانست و گفت این طرح بر اساس مطالعات کامل و آماده‌سازی زیرساخت‌ها وارد مرحله اجرا شده است.

وی با بیان اینکه سند اجرایی طرح نهایی شده و از ابتدای دی‌ماه فاز عملیاتی آغاز خواهد شد، افزود: هدف از این برنامه حرکت به سمت مدیریت نوین و هوشمند پسماند در شهر است.

مرادی همچنین به بهره‌گیری از نرم‌افزار «بِهروب» اشاره کرد و گفت: شهروندان با ثبت پسماندهای قابل بازیافت در این سامانه می‌توانند از امتیازاتی مانند شارژ کارت شهروندی، خرید شارژ تلفن همراه، پرداخت قبوض و حتی دریافت وجه نقد بهره‌مند شوند؛ اقدامی که به افزایش مشارکت شهروندی کمک می‌کند.

سرپرست شهرداری کرمانشاه، پیوست رسانه‌ای و فرهنگی طرح را لازمه موفقیت آن دانست و تصریح کرد: بدون فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی، چنین برنامه‌هایی نتیجه مطلوب نخواهد داشت. این بخش با هدف ترویج رفتارهای پایدار، افزایش آگاهی محله‌ای و آموزش روش صحیح تفکیک زباله طراحی شده است.

مرادی در پایان با اشاره به مزایای فرهنگی و زیست‌محیطی طرح گفت: اجرای تفکیک از مبدأ علاوه بر کاهش تولید زباله و حفظ محیط زیست، موجب ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نهادینه‌سازی سبک زندگی شهری سالم می‌شود. او ابراز امیدواری کرد با همکاری مدارس، رسانه‌ها، سمن‌ها و مشارکت شهروندان، کرمانشاه به شهری پاک‌تر با مدیریت هوشمند پسماند تبدیل شود.

کد خبر 6686123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      1 0
      پاسخ
      اگر شهردار جدید کرمانشاه، همین یک مورد را با سماجت و پشتکار و پیگیری به مرحله اجرا برساند ، یک گام رو به جلو برای کرمانشاه برداشته و میشود گفت موفق بوده است.
    • سبحان IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کرمانشاه عوض بشو نیست الکی میگن
    • IR ۰۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام تو را به شرفتان اگر وجدان دارید اگر همنوع دوست هستید ودر آخر اگر خدا را قبول دارید کمی به تمیزی این شهرک دانش کرمانشاه رسیدگی کنید الان خیابان پویش ۱ماه یک بار میان زباله سر خیابان را می‌برند. خواهشا رسیدگی به تمیزی این شهرک دانش بکنید
    • پیمان IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      آززمان خانم شیرزادی گارگاه بازیافت زباله زدند ،،مردم را درب منزل به منزل ویا با نصب بنردرسطح شهروازرسانه مردم به تفکیک در نایلون برای زباله یکی خشک ویکی ترامورش دادند پس چون نزدیک به ۳۰سال گذشته وبافت جمعیتی تغییر ونسل جدید وارد جامعه شدند،با آموزشی که دفن شده مردم آموزش دهید،،،،

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها