به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی شامگاه پنج‌شنبه در نشست با جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی بخش کلاچای اظهار کرد: استفاده حداکثری از ظرفیت نخبگان و دلسوزان شهرستان در فرآیند تصمیم‌سازی و توسعه مورد تاکید است.

بهره‌گیری از نخبگان در قالب شورای مشورتی توسعه

فرماندار رودسر تشکیل شورای مشورتی توسعه شهرستان را اقدامی مؤثر و بستری برای مشارکت داوطلبانه نخبگان دانست و گفت: از همه علاقه‌مندان دغدغه‌مند نسبت به توسعه پایدار رودسر دعوت می‌کنم در این شورا حضور فعال داشته باشند.

گزارش عملکرد عمرانی در بخش کلاچای

مرادی در ادامه با ارائه گزارشی از اقدامات دولت در بخش‌های مختلف شهرستان افزود: حمایت از کشاورزان و کارخانه‌داران، تأمین پایدار آب کشاورزی، لایروبی آب بندان‌ها، تقویت شبکه برق، مدیریت پسماند و توسعه راه‌های روستایی بخشی از اقدامات است.

بهسازی مسیر کلاچای-رحیم‌آباد در چارچوب پروژه ملی

فرماندار رودسر با اشاره به فعال شدن دوباره پروژه ملی راه کلاچای-رحیم‌آباد-قزوین گفت: روکش آسفالت و بهسازی مسیر پرتردد کلاچای به رحیم‌آباد در هفته‌های آینده با هدف رفع دغدغه دیرینه مردم و تسهیل تردد ساکنان و مسافران آغاز می‌شود.

حل مشکلات دانشگاه فنی مهندسی شرق گیلان

مرادی درباره پیگیری مسائل مربوط به دانشگاه فنی مهندسی شرق گیلان در شهر واجارگاه نیز اظهار کرد: در زمینه اسکان دانشجویان غیربومی مشکلاتی داشتیم که با استانداردسازی خوابگاه بخشی از آن برطرف شده و سایر موارد نیز در مسیر حل قرار دارد.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت چهاردهم، استاندار گیلان و نماینده مردم رودسر و املش در مجلس ابراز امیدواری کرد با استمرار هم‌افزایی و همراهی مجموعه‌های مدیریتی، شاهد رشد و توسعه روزافزون بخش کلاچای و شهرستان رودسر باشیم.

در پایان این نشست، فعالان سیاسی و اجتماعی حاضر دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند و فرماندار نیز ضمن پاسخگویی، دستور پیگیری برخی موضوعات را صادر کرد.