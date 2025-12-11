  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۲۴

ایمن‌سازی مرکز تحقیقات یوز آسیایی شاهرود با نصب حصار الکترونیکی

شاهرود- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان از راه‌اندازی یک سیستم حفاظت الکترونیکی (بافر الکتریکی) در مرکز تحقیقات یوز آسیایی شاهرود خبر داد.

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژه راه‌اندازی بافر الکتریکی در مرکز تحقیقات یوز آسیایی شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این طرح به مساحت ۲۴ هکتار اجرایی شده است.

وی رویکرد طرح را ارتقای امنیت مجموعه عنوان کرد و ادامه داد: جلوگیری از ورود گوشتخواران به جز یوزپلنگ آسیایی به این مرکز تحقیقاتی هدف طرح است.

مدیرکل محیط زیست استان سمنان تأمین امنیت مجموعه را در اولویت دانست و اظهار داشت: برای این طرح سه میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

یوسف پور اضافه کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در حفاظت از یوز آسیایی و فراهم‌سازی شرایط ایمن‌تر برای فعالیت‌های پژوهشی و حفاظتی در این مرکز است.

