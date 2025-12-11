سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای پروژه راهاندازی بافر الکتریکی در مرکز تحقیقات یوز آسیایی شاهرود خبر داد و ابراز داشت: این طرح به مساحت ۲۴ هکتار اجرایی شده است.
وی رویکرد طرح را ارتقای امنیت مجموعه عنوان کرد و ادامه داد: جلوگیری از ورود گوشتخواران به جز یوزپلنگ آسیایی به این مرکز تحقیقاتی هدف طرح است.
مدیرکل محیط زیست استان سمنان تأمین امنیت مجموعه را در اولویت دانست و اظهار داشت: برای این طرح سه میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
یوسف پور اضافه کرد: اجرای این طرح گامی مؤثر در حفاظت از یوز آسیایی و فراهمسازی شرایط ایمنتر برای فعالیتهای پژوهشی و حفاظتی در این مرکز است.
