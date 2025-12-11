رشد ۱۲۷ درصدی تامین مالی تولید و اشتغال توسط بانک کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، گزارش عملکرد اعتباری بانک کشاورزی در صورت های مالی سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد این بانک با وجود محدودیت‌های ساختاری در حوزه منابع، مجموعاً ۲۹۰ همت تأمین مالی تولید را به انجام رسانده است که از این میزان، ۲۴۰ همت در قالب ۷۳۹ هزار فقره تسهیلات و ۵۰ همت به منظور تأمین مالی خرید تضمینی گندم در قالب اوراق مالی اسلامی بوده است.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۳ تسهیلات تکلیفی پرداختی بانک کشاورزی از رشد چشمگیر ۱۹۱ درصدی برخوردار بوده و سهم آن از کل پرداخت‌ها با ۹ واحد درصد رشد، به ۱۵ درصد افزایش یافته است؛ به‌طوری که رقم پرداختی آن از ۱۲۳ هزار میلیارد ریال به ۳۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است.

این افزایش در شرایطی رقم خورده که سهم تسهیلات غیرتکلیفی ۹ واحد درصد کاهش داشته و این موضوع بر اختیارات مدیریتی بانک در تخصیص منابع، سودآوری و شاخص‌های کلیدی مانند نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت کفایت سرمایه اثرگذار بوده است.

این گزارش می افزاید: عملکرد بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات تکلیفی به طور میانگین ۷۸.۵ درصد تحقق برنامه را ثبت کرده و در برخی سرفصل‌ها حتی فراتر از برنامه تعهدی عمل کرده است؛ مثلا تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری با ۱۳۰ درصد تحقق برنامه، به رقم ۶۷ هزار میلیارد ریال در قالب ۳۶ هزار فقره رسیده است؛ اعتبارات بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به میزان ۱۰۰ درصد جذب شده و رقم پرداختی آن ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و تسهیلات سفرهای ریاست‌جمهوری در قالب نهضت احیای واحدهای تولیدی با ۱۰۳ درصد تحقق برنامه عملکردی فراتر از انتظار داشته است.

همچنین تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی با ۱۱۱ درصد تحقق برنامه، به مبلغ ۵۵.۵ هزار میلیارد ریال در قالب ۱۳ هزار فقره پرداخت شده ؛ اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز به صورت کامل جذب شده است .

بر اساس این گزارش، تسهیلات مسکن مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و تسهیلات بهسازی مسکن روستایی با رقم ۳۸ هزار میلیارد ریال و در قالب ۱۷ هزار فقره، متوسط ۷۱ درصد تحقق برنامه را نشان می‌دهد؛ تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان و قرض‌الحسنه اشتغال نیز با ۳۹ هزار میلیارد ریال پرداخت در قالب ۲۷ هزار فقره، میانگین ۸۶ درصد تحقق برنامه داشته است. همچنین در حوزه قرض‌الحسنه، مجموع پرداخت‌ها به ۲۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده و تسهیلات غیرتکلیفی بانک نیز ۲۰۴۵ هزار میلیارد ریال بوده است.

شایان ذکر است؛ در بخش کشاورزی نیز با احتساب تأمین مالی گندم، مجموع پرداخت‌ها به ۱۶۷۲ هزار میلیارد ریال در قالب ۳۳۴ هزار فقره رسیده که بیشترین سهم مربوط به زیربخش‌های صنایع وابسته، زراعت، مرغداری و دامداری بوده است.

از ابتکارهای مهم بانک کشاورزی در سال ۱۴۰۳، تأمین مالی ۵۰۰ همت از وجوه خرید تضمینی گندم از طریق اوراق مالی اسلامی با رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲و نیز رشد ۲۹ درصدی سهم پرداخت تسهیلات غیرحضوری بوده که گامی رو به جلو در توسعه فناوری‌های اعتباری و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی محسوب می‌شود.

بانک کشاورزی با وجود چالش‌های جدی منابعی، در سال ۱۴۰۳ موفق شده است نه‌تنها برنامه‌های تکلیفی و حمایتی خود را با موفقیت به انجام برساند، بلکه با رشد قابل‌توجه در تأمین مالی تولید، نقشی مؤثر در تقویت امنیت غذایی، توسعه کشاورزی و پایداری اشتغال در کشور ایفا کند.