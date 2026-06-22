به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک های منتخب در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تسهیلات یک‌هزار و ۷۶ همتی به تعداد ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت در ۳۱ استان کشور پرداخت کردند که این عملکرد فراتر از سقف مصوب (۷۰۰ همت) برای مشمولین بوده است.



بر اساس این گزارش در این طرح تعداد ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۸.۸۴۲.۷۳۸ میلیارد ریال به شرکت‌های مشمول معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعداد سه هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱.۹۲۵.۳۴۶ میلیارد ریال به شرکت‌های معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده که میزان عملکرد، نشان از همراهی حداکثری بانک‌های منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع است.



شایان ذکر است بر اساس آمار اخذ شده از سامانه سمات از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیشترین تسهیلات پرداخت شده در استان تهران به تعداد ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به مبلغ ۶۸۲.۹ همت، استان خراسان رضوی به تعداد یکهزار ۸۸۵ فقره به مبلغ ۵۸.۳ همت و استان اصفهان به تعداد یکهزار و ۵۷۲ فقره به مبلغ ۶۴.۲ همت است.

خاطرنشان می شود هیأت وزیران در جلسه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم پرداخت این تسهیلات حمایتی را مصوب کرد.

در این مصوبه مطرح شد «برای تامین مالی تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه می‌شوند، به میزان ۷.۰۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها برای تامین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیرخط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی(LC) تأمین شود».

مبلغ تسهیلات پرداختی استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معرفی شده از سوی وزارت خانه های صمت و جهاد