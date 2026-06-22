به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بانک های منتخب در راستای اجرای بسته حمایت از صنایع از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، تسهیلات یکهزار و ۷۶ همتی به تعداد ۲۵ هزار و ۵۴۸ فقره برای حمایت از تولیدکنندگان متاثر از سیاست ارزی جدید دولت در ۳۱ استان کشور پرداخت کردند که این عملکرد فراتر از سقف مصوب (۷۰۰ همت) برای مشمولین بوده است.
بر اساس این گزارش در این طرح تعداد ۲۱ هزار و ۷۲۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۸.۸۴۲.۷۳۸ میلیارد ریال به شرکتهای مشمول معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعداد سه هزار و ۸۱۹ فقره تسهیلات به مبلغ ۱.۹۲۵.۳۴۶ میلیارد ریال به شرکتهای معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی پرداخت شده که میزان عملکرد، نشان از همراهی حداکثری بانکهای منتخب در اجرای بسته حمایت از صنایع است.
شایان ذکر است بر اساس آمار اخذ شده از سامانه سمات از تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، بیشترین تسهیلات پرداخت شده در استان تهران به تعداد ۱۱ هزار و ۹۴۱ فقره به مبلغ ۶۸۲.۹ همت، استان خراسان رضوی به تعداد یکهزار ۸۸۵ فقره به مبلغ ۵۸.۳ همت و استان اصفهان به تعداد یکهزار و ۵۷۲ فقره به مبلغ ۶۴.۲ همت است.
خاطرنشان می شود هیأت وزیران در جلسه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد کارگروه موضوع ماده (۱۳) آئین نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم پرداخت این تسهیلات حمایتی را مصوب کرد.
در این مصوبه مطرح شد «برای تامین مالی تولیدکنندگانی (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) که جهت واردات یا خرید مواد اولیه در طول زنجیره تامین با افزایش نرخ ارز ناشی از انتقال کالاها از ترجیحی و تالار اول به تالار دوم با کسری سرمایه در گردش مواجه میشوند، به میزان ۷.۰۰۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانکها برای تامین سرمایه در گردش و جبران تأمین نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و تعهدی (زیرخط) از جمله اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبارات اسنادی(LC) تأمین شود».
مبلغ تسهیلات پرداختی استانی به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معرفی شده از سوی وزارت خانه های صمت و جهاد
|استان پرداخت تسهیلات
|تعداد تسهیلات پرداختی به مشمولین صمت (فقره)
|مبلغ پرداختی به مشمولین وزارتخانه صمت(میلیارد ریال)
|تعداد تسهیلات پرداختی به مشمولین جهاد(فقره)
|مبلغ پرداختی به مشمولین وزارتخانه جهاد(میلیارد ریال)
|جمع تعداد تسهیلات پرداختی
|جمع مبلغ پرداختی به هر استان( میلیارد ریال)
|آذربایجان شرقی
|۹۰۶
|۲۷۶,۶۹۴
|۱۳۹
|۵۶,۴۰۴
|۱,۰۴۵
|۳۳۳,۰۹۸
|آذربایجان غربی
|۲۵۹
|۴۹,۹۹۵
|۳۴
|۲,۷۶۷
|۲۹۳
|۵۲,۷۶۲
|اردبیل
|۸۶
|۲۲,۸۱۵
|۷۵
|۲,۲۰۷
|۱۶۱
|۲۵,۰۲۲
|اصفهان
|۱,۴۲۳
|۶۱۶,۷۴۷
|۱۴۹
|۲۵,۵۳۵
|۱,۵۷۲
|۶۴۲,۲۸۳
|البرز
|۵۶۶
|۲۰۶,۰۵۸
|۲۴
|۸,۷۹۸
|۵۹۰
|۲۱۴,۸۵۵
|ایلام
|۱۵
|۵۸۵
|۱
|۲۳۰
|۱۶
|۸۱۵
|بوشهر
|۱۴۰
|۵۸,۷۸۸
|۳
|۳
|۱۴۳
|۵۸,۷۹۱
|تهران
|۱۰,۳۵۱
|۵,۳۲۰,۳۰۰
|۱,۵۹۰
|۱,۵۰۹,۶۷۳
|۱۱,۹۴۱
|۶,۸۲۹,۹۷۳
|چهارمحال و بختیاری
|۱۴۶
|۸۵,۵۰۲
|۱
|۱۲۵
|۱۴۷
|۸۵,۶۲۷
|خراسان جنوبی
|۶۸
|۲۰,۳۰۸
|۳۰۵
|۱۲,۲۶۶
|۳۷۳
|۳۲,۵۷۵
|خراسان رضوی
|۱,۷۰۱
|۵۵۴,۱۶۱
|۱۸۴
|۲۹,۴۵۹
|۱,۸۸۵
|۵۸۳,۶۲۰
|خراسان شمالی
|۶۶
|۱۹,۰۴۵
|۲۵
|۲,۰۰۹
|۹۱
|۲۱,۰۵۴
|خوزستان
|۹۸
|۶۳,۳۱۳
|۲۳
|۷,۳۶۶
|۱۲۱
|۷۰,۶۷۹
|زنجان
|۲۷۴
|۸۵,۰۸۰
|۶۷
|۱,۶۶۲
|۳۴۱
|۸۶,۷۴۲
|سمنان
|۵۶۷
|۱۴۷,۴۸۱
|۲۴
|۹,۲۱۵
|۵۹۱
|۱۵۶,۶۹۶
|سیستان و بلوچستان
|۹۸
|۲۱,۶۴۱
|۲۲
|۳,۲۷۵
|۱۲۰
|۲۴,۹۱۶
|فارس
|۴۵۲
|۹۳,۵۵۴
|۹۲
|۷,۰۴۰
|۵۴۴
|۱۰۰,۵۹۴
|قزوین
|۴۵۱
|۱۱۰,۸۷۴
|۱۴
|۵,۵۳۹
|۴۶۵
|۱۱۶,۴۱۴
|قم
|۳۶۶
|۱۰۱,۱۰۴
|۳۱۵
|۳۷,۴۹۶
|۶۸۱
|۱۳۸,۶۰۰
|گلستان
|۴۱۵
|۷۳,۲۳۵
|۶۸
|۱۹,۹۷۷
|۴۸۳
|۹۳,۲۱۱
|گیلان
|۵۰۵
|۹۹,۷۱۷
|۲۷
|۱۳,۹۳۰
|۵۳۲
|۱۱۳,۶۴۸
|لرستان
|۳۲
|۵,۴۱۱
|۲
|۲۹
|۳۴
|۵,۴۳۹
|مازندران
|۱,۰۸۰
|۲۴۳,۲۹۴
|۲۸۲
|۱۴۳,۹۷۹
|۱,۳۶۲
|۳۸۷,۲۷۲
|مرکزی
|۳۲۶
|۱۲۹,۶۸۱
|۱۰
|۳,۲۷۶
|۳۳۶
|۱۳۲,۹۵۷
|هرمزگان
|۱۱۷
|۸۴,۵۳۷
|۱۹
|۵,۶۳۰
|۱۳۶
|۹۰,۱۶۸
|همدان
|۵۳
|۹,۴۴۵
|۴۴
|۱,۷۹۲
|۹۷
|۱۱,۲۳۷
|کردستان
|۹۹
|۲۹,۶۰۴
|۲۲۰
|۷,۲۱۰
|۳۱۹
|۳۶,۸۱۳
|کرمان
|۲۰۱
|۱۴۴,۳۹۱
|۱۲
|۲,۰۳۴
|۲۱۳
|۱۴۶,۴۲۵
|کرمانشاه
|۶۹
|۱۶,۳۶۲
|۳۳
|۵,۴۸۵
|۱۰۲
|۲۱,۸۴۷
|کهگیلویه و بویراحمد
|۲۲
|۱,۹۳۵
|۰
|۰
|۲۲
|۱,۹۳۵
|یزد
|۷۷۷
|۱۵۱,۰۷۹
|۱۵
|۹۳۸
|۷۹۲
|۱۵۲,۰۱۷
|جمع
|۲۱۷۲۹
|۸,۸۴۲,۷۳۹
|۳۸۱۹
|۱,۹۲۵,۳۴۶
|۲۵,۵۴۸
|۱۰,۷۶۸,۰۸۵
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