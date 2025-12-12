  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

زلزله ۶.۷ ریشتری در ژاپن و صدور هشدار سونامی

آژانس هواشناسی ژاپن از وقوع زمین لرزه ۶.۷ ریشتری در شمال شرقی این کشور و صدور دوباره هشدار سونامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس هواشناسی ژاپن از وقوع زمین لرزه ۶.۷ ریشتری در شمال شرقی این کشور و صدور دوباره هشدار سونامی خبر داد.

بر اساس این گزارش، آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که امروز جمعه زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۶.۷ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری زمین در سواحل استان «آئوموری» در شمال این کشور رخ داد.

این آزآنس ضمن صدور هشدار سونامی اعلام کرد که احتمال شکل گیریِ امواجی تا ارتفاع حدود یک متر وجود دارد.

دوشنبه شب گذشته هم زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر همین منطقه را لرزاند و هشدار وقوع سونامی در آن صادر شد.

    • محمدباقری IR ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      مطابق با ایجاد قواعد پبش زمینه به یقین نرسیده من هشدار سونامی در سواحل غربی با 6/7 ریشتر زلزله 25 درصد میباشد

