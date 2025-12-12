زلزله ۶.۷ ریشتری در ژاپن و صدور هشدار سونامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس هواشناسی ژاپن از وقوع زمین لرزه ۶.۷ ریشتری در شمال شرقی این کشور و صدور دوباره هشدار سونامی خبر داد.

بر اساس این گزارش، آژانس هواشناسی ژاپن اعلام کرد که امروز جمعه زمین‌لرزه‌ای با بزرگی ۶.۷ درجه در مقیاس ریشتر در عمق ۲۰ کیلومتری زمین در سواحل استان «آئوموری» در شمال این کشور رخ داد.

این آزآنس ضمن صدور هشدار سونامی اعلام کرد که احتمال شکل گیریِ امواجی تا ارتفاع حدود یک متر وجود دارد.

دوشنبه شب گذشته هم زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۷.۵ ریشتر همین منطقه را لرزاند و هشدار وقوع سونامی در آن صادر شد.