وقوع زمین لرزه شدید در ژاپن+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، زمینلرزهای به بزرگی ۷.۵ ریشتر روز دوشنبه سواحل شمالی ژاپن را لرزاند. «سازمان هواشناسی ژاپن» اعلام کرد این زمینلرزه در آبهای اقیانوس آرام و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده است.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه که ساعت ۴:۵۳ بعدازظهر به وقت محلی رخ داد، به اندازهای شدید بود که ساختمانهای بزرگ را در توکیو، صدها کیلومتر دورتر، نیز به لرزه درآورد.
در پی این حادثه، برای استانهای ایواته، آئوموری و هکایدو هشدار سونامی با احتمال امواجی تا ارتفاع ۳ متر صادر شده است.
در همین حال، شرکت بهرهبردار قطار سریعالسیر «توهوکو شینکانسن» اعلام کرد که خدمات این مسیر بین ایستگاه توکیو و شین-آئوموری بهدلیل وقوع زمینلرزه متوقف شده است.
دفتر نخستوزیری ژاپن نیز از تشکیل تیم مدیریت بحران خبر داد. «سانائه تاکائیچی» نخستوزیر ژاپن از ساکنان مناطق مشمول هشدار خواست به مناطق مرتفع و امن پناه ببرند.
وی افزود که دولت ژاپن در حال بررسی وضعیت برای مشخص شدن تلفات احتمالی و میزان خسارات است.
بر اساس این گزارش، این زمینلرزه از نوع کمعمق بوده و چنین زمینلرزههایی معمولاً لرزش شدیدتری در سطح زمین ایجاد کرده و احتمال بروز خسارات و شکلگیری سونامی را افزایش میدهند.
نظر شما