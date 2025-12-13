نیویورک تایمز هشدار داد؛ استانبول در آستانه یک زلزله ویرانگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار گزارشی نسبت به خطری که شهر استانبول ترکیه را بر اساس تحولات اعماق دریای مرمره تهدید میکند هشدار داد.
در این گزارش آمده است، خط گسل زیر این منطقه آبی که دریای سیاه را به دریای اژه متصل میکند، تحت فشار فزایندهای قرار دارد.
این گزارش که بر اساس مطالعه جدید مجله Science منتشر شده به تحولات نگران کننده اشاره میکند. طی ۲۰ سال گذشته، زمینلرزههای شدیدی رخ دادهاند و همواره این زمین لرزهها به سمت شرق حرکت میکنند. استفان هیکس، زلزلهشناس دانشگاه لندن، هشدار داد؛ استانبول در معرض یک خطر قرار دارد.
این مطالعه نشان میدهد که زمینلرزههای قدرتمند به سمت یک منطقه بسته در حال حرکت هستند که دانشمندان آن را «گسل اصلی مرمره» مینامند؛ این گسل زیر دریا در جنوب غربی استانبول واقع شده است و باید توجه داشت که این منطقه از زمان زلزله ۷.۱ ریشتری سال ۱۷۶۶ به طرز مشکوکی آرام بوده است.
اگر این شرایط ادامه یابد و شکاف در این منطقه رخ دهد، میتواند باعث زلزلهای به بزرگی ۷ ریشتر یا بیشتر در این شهر ۱۶ میلیون نفری شود. کارشناسان معتقدند که زلزله بعدی میتواند قدرتمند باشد و ممکن است مستقیماً در زیر استانبول رخ دهد.
در نهایت دکتر هابارد از دانشگاه کورنل هشدار میدهد که یک زلزله بسیار بزرگ در نزدیکی استانبول میتواند به یکی از بدترین فجایع انسانی در عصر حاضر منجر شود.
