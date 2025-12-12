نماز باران در بیکاه رودان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه مراسم معنوی نماز باران با حضور پرشور مردم مؤمن و اقشار مختلف شهر بیکاه در جوار مزار مطهر شهید گمنام برگزار شد.

در این مراسم که با دعا و نیایش برای نزول رحمت الهی همراه بود، آیت‌الله سید محمدعلی معصومی استاد اخلاق حوزه‌های علمیه، به ایراد سخن پرداخت و مردم را به توسل، صبر و امید به فضل خداوند دعوت کرد.

آیت‌الله معصومی در سخنان خود با اشاره به جایگاه حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در هدایت و مهربانی، محبت ایشان را سرچشمه نور و آرامش دل‌ها دانست و اظهار کرد: امیدواریم خدای متعال نورانیت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها را بر دل‌های همه ما بتاباند و دعای ما را برای نزول باران رحمت در سراسر استان هرمزگان، ایران و دیگر کشورهای مسلمان مستجاب فرماید.

وی با بیان اینکه دعا رشته اتصال میان بنده و پروردگار است، افزود: دعا مغز بندگی است. امام حسن علیه‌السلام می‌فرماید اجابت دعا برتر از همه نعمت‌های دنیاست؛ زیرا وقتی خداوند می‌فرماید لبیک عبد من، این پاسخ الهی از همه نعمت‌های دنیا و آخرت بالاتر است.

او با اشاره به نیاز عمومی انسان‌ها، طبیعت و موجودات زنده به نزولات آسمانی گفت: نه فقط ما انسان‌ها، بلکه درختان، گیاهان و همه موجودات نیازمند باران رحمت پروردگار هستند. ما امروز با قلبی سرشار از توکل و نیاز، در کنار قبر شهید گمنام گرد آمده‌ایم تا از خداوند طلب رحمت کنیم.

آیت‌الله معصومی همچنین از مردم خواست برای تقویت ارتباط قلبی با امام زمان (عج) پس از نماز نیز تا حد امکان بر صلوات مداومت داشته باشند و آن را هدیه به حضرت ولی‌عصر تقدیم کنند.

مراسم نماز باران با حضور معنوی مردم و زمزمه یکپارچه «اللهم اسقنا الغیث» در فضایی روحانی برگزار شد و حاضران با امید و تضرع، دست نیاز به سوی پروردگار بلند کردند.