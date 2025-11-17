به گزارش خبرنگار مهر، در راستای سنت الهی و آموزههای دینی، مراسم معنوی نماز باران و استغاثه برای نزول رحمت پروردگار روز سهشنبه ۲۷ آبان ساعت ۸ صبح در مسجد حوزه علمیه امام خمینی (ره) واقع در بلوار شهید شیرودی کرمانشاه برگزار میشود.
این آئین عبادی با سخنرانی و مداحی حجتالاسلام میرزا محمدی برگزار خواهد شد و حضور برای عموم مردم، اساتید حوزه، مبلغان دینی، ائمه جماعت، طلاب و دانشآموزان آزاد است.
برگزاری این مراسم در شرایطی انجام میگیرد که خشکسالی و کاهش نزولات جوی، ضرورت بازگشت دلها به درگاه الهی و طلب رحمت از خالق هستی را دوچندان کرده است. در تعالیم دینی نیز دعا و نماز باران تجلی ایمان، توبه و تقاضای برکت از خداوند متعال دانسته شده و یادآور وعدههای الهی در سوره نوح است که میفرماید: «اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً * یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً * وَیُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِینَ…»
هدف از این مراسم، تقویت روحیه توکل، توبه و انسجام معنوی جامعه در برابر چالشهای طبیعی است؛ همچنین برادران و خواهران مؤمن استان دعوت شدهاند تا با حضور خالصانه در این نماز، از خداوند متعال باران برکت و رحمت را طلب کنند.
