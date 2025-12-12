  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

لیگ برتر کشتی آزاد؛

پیروزی طوفانی حسن یزدانی در لیگ برتر کشتی آزاد

پیروزی طوفانی حسن یزدانی در لیگ برتر کشتی آزاد

حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم برابر ابوالفضل بابالو در لیگ کشتی آزاد ایران به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ کشتی آزاد تیم استقلال جویبار به مصاف تیم خیبر خرم آباد رفت. حسن یزدانی که بعد از المپیک پاریس دوباره کتف مصدومش را به تیغ جراحان سپرده بود بعد از ۱۶ ماه دوری صبح امروز برای استقلال جویبار به میدان آمد و در وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف ابوالفضل بابالو رفت.

در نهایت این کشتی با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود حسن یزدانی به پایان رسید و شیرشاه ایران بعد از مدت‌ها دوری در وزن جدید خود به پیروزی رسید.

تماشاگران زیادی با حضور در سالن شهدای هفتم تیر تهران یک صدا حسن یزدانی را تشویق کردند.

    • IR ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      17 2
      پاسخ
      درود بر پهلوان با غیرت ما حسن یزدانی چه لباسی و چه ببری، تو دل ما چه داری... با وجود مصدومیت به عشق مردم، کشتی می گیره و درد می کشه.
    • مسعود IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      8 15
      پاسخ
      یزدانی کشتی گیر خوبیه ولی پهلوون فکرنمیکنم..
      • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        21 0
        فینال المپیک پاریس رو دوباره ببین و از این حرفت خجالت بکش. با اون همه درد تا آخر جنگید
    • کشتی دوست IR ۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 1
      پاسخ
      از این یزدانی جز هل دادن حریفان چیزی ندیدیم
    • حمید IR ۱۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      حسن جان کشتیهایت رانه فقط باچشم دل،بلکه باچشم دل حتی باجان ودل تماشاکردم امیدوارم به اوج برگردی وچشم دشمانت راببندی

