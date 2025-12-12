پیروزی طوفانی حسن یزدانی در لیگ برتر کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ کشتی آزاد تیم استقلال جویبار به مصاف تیم خیبر خرم آباد رفت. حسن یزدانی که بعد از المپیک پاریس دوباره کتف مصدومش را به تیغ جراحان سپرده بود بعد از ۱۶ ماه دوری صبح امروز برای استقلال جویبار به میدان آمد و در وزن ۹۷ کیلوگرم به مصاف ابوالفضل بابالو رفت.

در نهایت این کشتی با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود حسن یزدانی به پایان رسید و شیرشاه ایران بعد از مدت‌ها دوری در وزن جدید خود به پیروزی رسید.

تماشاگران زیادی با حضور در سالن شهدای هفتم تیر تهران یک صدا حسن یزدانی را تشویق کردند.