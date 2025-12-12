به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی لیگ برتر کشتی آزاد، حسن یزدانی برای استقلال جویبار بعد از مدت‌ها دوری به روی تشک آمد و توانست با نتیجه ۱۰ بر صفر حریف خود را شکست دهد. یزدانی در شرایطی به این پیروزی رسید که برای نخستین بار در وزن جدید بعد از مصدومیت به روی تشک آمده است.

از صبح امروز هواداران و علاقمندان به کشتی با حضور در سالن شهدای هفتم تیر یک صدا حسن یزدانی را تشویق می‌کردند. پس از پایان کشتی یزدانی و پیروزی او هواداری که در سالن کشتی شهدای هفتم تیر حضور داشت به روی تشک آمد و او را در آغوش گرفت.