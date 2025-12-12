معاون استاندار کرمان: روستای شفیع آباد قطب گردشگری کویری ایران شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مصطفی آیتاللهی موسوی، در جریان بازدید از روستای شفیع آباد که با همراهی جمعی از مدیران کل دستگاههای مرتبط انجام شد گفت: ثبت شفیع آباد بهعنوان روستای گردشگری جهانی، یک فرصت استراتژیک برای استان کرمان است و این روستا میتواند یکی از نمادهای محوری برنامه «کرمان بَرفراز» و توجه جهانی در سال «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» باشد.
وی افزود: ما وظیفه داریم زیرساختها را تقویت، میراث تاریخی را حفظ و شرایطی فراهم آوریم که گردشگران داخلی و خارجی با بهترین کیفیت از این منطقه بازدید کنند.
معاون عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه شفیعآباد ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مهمترین قطبهای گردشگری کویری کشور را دارد اظهار داشت: حمایت از بومگردیها، بهبود مسیرهای دسترسی و صیانت از بافت تاریخی، روشنایی و اینترنت، از اولویتهای اساسی ما در این مسیر است.
این بازدید در راستای برنامههای کلان استان کرمان برای تحقق شعار «کرمان بَرفراز» و آمادگی برای «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» انجام شد؛ سالی که قرار است کرمان با توسعه زیرساختهای گردشگری و معرفی ظرفیتهای جهانی خود بیش از گذشته در کانون توجه گردشگران قرار گیرد.
در جریان این بازدید، هیأت همراه از محیط روستا، بومگردیها، قنات تاریخی، قلعه شفیعآباد، کلوتها، عملیات بهسازی جاده «شهداد- نهبندان»، اداره پست روستا، حمام قدیمی شفیعآباد و نیز فعالیتهای عمرانی در ملکآباد بازدید و وضعیت فعلی توسعه و گردشگری روستا ارزیابی شد.
گفتنی است در پایان این بازدید مقرر شد کارگروه راهبری ویژه توسعه شفیعآباد برای رفع نواقص زیرساختی، ارتقای خدمات گردشگری و آمادهسازی روستا برای میزبانی شایسته از گردشگران در سال ۱۴۰۵ تشکیل شود.
